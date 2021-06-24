ГОРНЯК22 25.06.2021
Барнаул

Алтапресс: Сегодня не получится. Алтайский минздрав объяснил очереди на прививку от коронавируса и нехватку вакцины

Горняк22
22 часа Ago

Количество желающих вакцинироваться растет с каждым днем. Если раньше привиться можно было в день обращения в поликлинику, то теперь очередь расписана на несколько недель вперед. В алтайском минздраве связывают это с подъемом заболеваемости и «работой с общественностью».

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

По данным на 23 июня, в крае зарегистрировали 119 новых случаев заболевания коронавирусом и 11 смертей. По словам начальника отдела эпидемиологического надзора регионального Управления Роспотребнадзора Ольги Егоровой, в апреле-мае эпидемическая ситуация стабилизировалась, однако с начала июня количество случаев заражения снова начало расти.

Вместе с заболеваемостью растет количество желающих вакцинироваться. К мобильным прививочным пунктам в Барнауле выстраиваются живые очереди, а в поликлиниках запись идет на месяц вперед.

«В последние два дня на прошлой недели мы увидели некий ажиотаж, — констатирует начальник отдела организации помощи взрослому населению алтайского минздрава Жанна Вахлова. — Если раньше ежедневно в крае прививали 2−2,5 тыс. человек. В пятницу было уже 4,5 тысячи».

«КовиВак», вакцина от коронавируса. 1 «КовиВак», вакцина от коронавируса. zdravalt.ru

Врачи признают, что молодежь вакцинируется неохотно. Среди лиц от 18 до 29 лет поставили прививку лишь 18%. Между тем, новые штаммы ковида больше поражают как раз молодое население.

По словам Жанны Вахловой разъяснительная работа в крае дала свои плоды: желающих привиться стало больше, целые предприятия обращаются в минздрав с просьбой организовать выездную вакцинацию, так что объем кампании растет.

«Ажиотаж связан с тем, что люди звонят и приходят в поликлинику и хотят привиться прямо сегодня, но та вакцина, которая имеется в наличии, уже распределена на какой-то период», — говорит Жанна Вахлова.

Она отмечает, что вакцины хватит всем. Всегда есть запас на срок 5−7 дней. Препарат хранится на складах и в лечебных учреждениях, и при необходимости перераспределяется. Сейчас запас составляет 42 тыс. доз. В ближайшее время ожидается поставка еще 74 тыс. «Отказов в вакцинации не должно быть», — говорит Вахлова.

Вакцина от коронавируса.2 Вакцина от коронавируса. zdravalt.ru

В крае усилят работу мобильных прививочных пунктов. Всего таких комплексов 28, они будут открыты с 8:00 до 20:00.

90% всей поступающей в край вакцины — это наиболее популярный у населения «Спутник V». Врачи отмечают, что это действительно наилучший вариант, поскольку дает меньше побочных реакций и подходит практически всем.

«Те мутации, которые происходят с коронавирусом, не затрагивают те компоненты вируса, которые участвуют в формировании иммунного ответа, — рассказал главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. — По данным, которые есть у производителей вакцины и в научной литературе, препараты способны защитить от индийского и британского штамма».

Алтапресс

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