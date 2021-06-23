Алтапресс: В Барнауле возобновят антиковидные и «масочные» рейды

В Барнауле возобновят рейды по соблюдению ковидных ограничений, предусмотренных указом губернатора и предписаниями Роспотребнадзора. Такое решение чиновники мэрии приняли на заседании городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Маска. altapress.ru

В совещании приняли участие заместители главы администрации, руководители комитетов, руководители краевого Роспотребнадзора, Минздрава, полиции и районных администраций, а также депутаты гордумы.

Как отметила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова, заболеваемость коронавирусом в регионе увеличилась в два раза. «Причем 40% заболевших — это люди от 18 до 49 лет», — сообщила Егорова.

В Минздраве отметили, что число вызовов скрой помощи увеличилось до 1200 в сутки (при среднесуточном числе вызовов 700−800). При этом растет и число желающих вакцинироваться.

После обсуждения изменений, которые Виктор Томенко внес 22 июня в «коронавирусный» указ, мэр Барнаула Вячеслав Франк дал поручение возобновить рейды по соблюдению ограничений, предусмотренных указом, предписаний Роспотребнадзора и соблюдению масочного режима. Также на особый контроль поставлена работа по обработке общественного транспорта дезинфицирующими средствами.

Глава города поручил чиновникам усилить разъяснительную работу о необходимости прививок, а также организовать вакцинацию муниципальных служащих. «Начинать нужно с себя», — отметил мэр.

Напомним, 22 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Они касаются мероприятий, зрительных залов и кинотеатров.

Алтапресс