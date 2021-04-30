ГОРНЯК22 30.04.2021
Барнаул

Алтапресс: Пол-«квадрата» и пять пудов сосисок. На что хватит средней зарплаты в Алтайском крае

Горняк22
8 часов Ago

Годы идут, экономика страны вроде как растет, а наш регион стабильно остается в аутсайдерах по размеру зарплат. Редакция altapress.ru решила посчитать, на что хватит денег среднестатистическому жителю края в месяц.

Зарплата. Доходы. Финансы. altapress.ru

Первые с конца

Алтайский край давно обосновался в подвале рейтинга зарплат в субъектах Сибирского федерального округа.

По итогам 2020 года размер средней ежемесячной заработной платы в крае составил 29 983 рубля при среднем значении в округе в 43 897 рублей.

При этом, как подчеркивают в Алтайкрайстате, в 2020 году среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Алтайского края оказалась больше на 7,2%, чем годом ранее.

Средняя зарплата в регионах СФО по итогам 2020 года. 1 Средняя зарплата в регионах СФО по итогам 2020 года. altapress.ru.

А реальная заработная плата, то есть рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за январь — декабрь 2020 года выросла на 3,6%.

Центнер свинины и почти что целый телевизор

Подсчитаем, что же могут приобрести на выросшие доходы жители Алтайского края.

Если представить, что в семье два кормильца (мужчина и женщина) и средняя региональная зарплата одного из них уходит на расходы, связанные с жизнеобеспечением семьи, то на оставшуюся среднюю зарплату можно купить уже сейчас*.

Зарплата в конверте.2 Зарплата в конверте. pixabay.com.

  • 85 кг говядины (цена за 1 кг — 349,74 руб.);
  • 108 кг свинины (цена за 1 кг — 276,05 руб.);
  • 69 кг баранины (цена за 1 кг — 433,99 руб.);
  • 187 кг охлажденной курятины (цена за 1 кг — 159,92 руб.);
  • 83 кг сосисок (цена за 1 кг — 359,22 руб.);
  • 69 кг полукопченой колбасы (цена за 1 кг — 431,77 руб.);
  • 76 кг вареной колбасы (цена за 1 кг — 391,67 руб);
  • 169 кг мороженой рыбы (цена за 1 кг — 176,88 руб.);
  • 57 кг сливочного масла (цена за 1 кг — 517,81 руб.);
  • 518 л цельного пастеризованного молока (цена за 1 л — 57,84 руб.);
  • 3967 куриных яиц (цена за десяток — 75,58 руб.);
  • 601 кг сахара (цена за 1 кг — 49,81 руб.);
  • 472 кг ржаного хлеба (цена за 1 кг — 63,48 руб.);
  • 786 кг картофеля (цена за 1 кг — 38,12 руб.);
  • 49 л водки (цена за 1 л — 607,51 руб.);
  • 108 мужских маек или футболок бельевых (цена за 1 шт. — 275,64 руб.);
  • 17 231 коробок спичек (цена за 1 шт. — 1,74 руб.);
  • 231 кг стирального порошка (цена за 1 кг — 129,65 руб.);
  • 0,93 цветного телевизора (цена за 1 шт. — 32 216,72 руб.);
  • 702 л бензина АИ-92 (цена за 1 л — 42,66 руб.);
  • 15 пар мужских кроссовок с верхом из искусственной кожи (цена за пару — 1874,76 руб.);
  • 266 пачек отечественных сигарет с фильтром (цена за пачку — 112,63 руб.).

Кошелек, зарплата.3 Кошелек, зарплата. СС0

А также на эти деньги можно оплатить:

  • 1320 поездок на трамвае (цена за поездку — 22,71 руб.);
  • 16 Гкал отопления (цена 1 Гкал — 1991,59 руб.);
  • 202 куб. м горячей воды (цена за 1 куб. м — 148 руб.).

Если же говорить о крыше над головой, то исходя из средней стоимости квадратного метра в Барнауле получается, что житель Алтайского края на среднемесячную зарплату может позволить себе**:

  • 0,52 «квадрата» на первичном рынке (при стоимости 1 кв. м 57 165 руб.);
  • 0,49 «квадрата» на вторичном рынке (при стоимости 1 кв. м 60 724 руб.)

В общем, земляки, работаем, зарабатываем и ни в чем себе не отказываем…

*Средние потребительские цены на товары и услуги по Алтайскому краю и городам края на 5 апреля 2021 года согласно данным Алтайкрайстата.

**Данные realtymag.ru за март 2021 года.

Алтапресс

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