Алтапресс: Серьезный пожар полыхает в Барнауле рядом с автозаправкой

В Барнауле на улице Попова горит «Барнаулавторемонт». Очевидцы отмечают, что рядом с очагом находится автозаправка.

В Барнауле разгорелся серьезный пожар рядом с автозаправкой Инцидент Барнаул

Пожар полыхает на складе с кирпичами. Площадь возгорания составляет 250 кв. метров, пишет Barnaul 22.

В настоящее время пожар локализован, уточнили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, что в регионе сохраняется пожароопасная обстановка. Только за субботу пожарные ликвидировали полсотни возгораний.

Алтапресс