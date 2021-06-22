ГОРНЯК22 22.06.2021
Барнаул

Алтапресс: Серьезный пожар полыхает в Барнауле рядом с автозаправкой

Горняк22
11 часов Ago

В Барнауле на улице Попова горит «Барнаулавторемонт». Очевидцы отмечают, что рядом с очагом находится автозаправка.

В Барнауле разгорелся серьезный пожар рядом с автозаправкой Инцидент Барнаул

Пожар полыхает на складе с кирпичами. Площадь возгорания составляет 250 кв. метров, пишет Barnaul 22.

В настоящее время пожар локализован, уточнили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, что в регионе сохраняется пожароопасная обстановка. Только за субботу пожарные ликвидировали полсотни возгораний.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: «Звал на помощь». В Барнауле обнаженный мужчина распугал жильцов многоэтажки

Алтапресс: «Звал на помощь». В Барнауле обнаженный мужчина распугал жильцов многоэтажки

Горняк22
11 часов Ago
В Барнауле сотрудники ЧОП задержали мужчину, который бегал по району без одежды и звал на помощь. Его повалили на землю и надели наручники, видео опубликовали очевидцы...
Алтапресс: Жуткий ветер и грозы. Стало известно, почему в Алтайском крае затянулась штормовая погода

Алтапресс: Жуткий ветер и грозы. Стало известно, почему в Алтайском крае затянулась штормовая погода

Горняк22
11 часов Ago
Штормовая погода, которая наблюдается в Алтайском крае с минувших выходных, еще потревожит жителей региона на текущей неделе. Непогода. Дождь и шторм. Гроза с...
Алтапресс: Красочки на коробочках. Как невзрачные алтайские многоэтажки «застрит-артят» в места притяжения

Алтапресс: Красочки на коробочках. Как невзрачные алтайские многоэтажки «застрит-артят» в места притяжения

Горняк22
11 часов Ago
В Барнауле проходит фестиваль стрит-арта О2 Fest, где местные и приглашенные художники расписывают фасады домов. Как на это смотрит администрация и как барнаульские вандалы...
Алтапресс: Смогут ли алтайские фермеры вслед за коровами проникнуться любовью к роботам: мнения оптимиста и пессимиста

Алтапресс: Смогут ли алтайские фермеры вслед за коровами проникнуться любовью к роботам: мнения оптимиста и пессимиста

Горняк22
11 часов Ago
15 месяцев назад на животноводческом комплексе «Система» Топчихинского района была запущена первая система добровольного доения «ДеЛаваль», в народе которую называют просто роботом-дояром....
Алтапресс: Виктор Томенко рассказал о засухе, ценах на зерно и полученных из-за рубежа миллионах долларов

Алтапресс: Виктор Томенко рассказал о засухе, ценах на зерно и полученных из-за рубежа миллионах долларов

Горняк22
11 часов Ago
23 июня в Алтайском крае стартует масштабный агрофорум «День сибирского поля». Накануне этого события губернатор Виктор Томенко побеседовал с altapress.ru о самом форуме и развитии...

Читать по теме:

ВТОПЕ: