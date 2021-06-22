Алтапресс: Серьезный пожар полыхает в Барнауле рядом с автозаправкой
В Барнауле на улице Попова горит «Барнаулавторемонт». Очевидцы отмечают, что рядом с очагом находится автозаправка.
В Барнауле разгорелся серьезный пожар рядом с автозаправкой Инцидент Барнаул
Пожар полыхает на складе с кирпичами. Площадь возгорания составляет 250 кв. метров, пишет Barnaul 22.
В настоящее время пожар локализован, уточнили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, что в регионе сохраняется пожароопасная обстановка. Только за субботу пожарные ликвидировали полсотни возгораний.