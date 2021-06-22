ГОРНЯК22 22.06.2021
Барнаул

Алтапресс: Вениамин Смехов и Ирина Линдт выступят в Барнауле на вечере памяти Золотухина

Горняк22
11 часов Ago

23 июня в Молодежной театре Алтая пройдет вечер памяти Валерия Золотухина, которому в этом году исполнилось бы 80 лет. На нем выступят родные и друзья именитого актера — Ирина Линдт, Иван Золотухин, Вениамин Смехов, Алика Смехова, Валерия Черняева, Любовь Чиркова.

Галина Аксенова и Вениамин Смехов в "Алтапрессе". Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Также на вечере покажут спектакль «Пой, Вовка» по рассказам, дневниковым записям и письмам Золотухина.

24 июня в МТА пройдет творческая встреча с заслуженными артистами России Валерием Черняевым и Любовью Чирковой «Золотистый, золотой», в котором они поделятся своими воспоминаниями о друге.

В этот же день в краевой филармонии пройдет показ музыкально-поэтического спектакля «Флейта-позвоночник» по стихам и письмам Маяковского. На барнаульской сцене сыграют Вениамин Смехов и актеры театра на Таганке — Мария Матвеева и Дмитрий Высоцкий.

«Владимир Маяковский — один из самых важных поэтов в жизни артиста Вениамина Смехова. Его встречи и дружба с Лилей Брик воплотились в радостный долг перед памятью поэта. В нем (в спектакле — Прим.ред.) звучит грустный поклон — через 48 лет — легендарному спектаклю Юрия Любимова «Послушайте!», — сообщается на сайте филармонии.

Начало всех представлений — в 18:30. Билеты на вечер в МТА уже раскуплены. В продаже остались билеты на спектакль с участием Смехова — стоимость их всего 150−350 рублей.

Напомним, что 80 лет Золотухину исполнилось бы 21 июня 2021 года. В этот день в его родном селе Быстрый Исток открылся второй этап и закрытие VIII Регионального фестиваля актерской и авторской песни «Вера. Надежда. Любовь».

Алтапресс

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