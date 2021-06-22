ГОРНЯК22 22.06.2021
Барнаул

Алтапресс: «Звал на помощь». В Барнауле обнаженный мужчина распугал жильцов многоэтажки

Горняк22
11 часов Ago

В Барнауле сотрудники ЧОП задержали мужчину, который бегал по району без одежды и звал на помощь. Его повалили на землю и надели наручники, видео опубликовали очевидцы в Инцидент Барнаул

Задержание мужчины в Барнауле. Инцидент Барнаул

Инцидент произошел 22 июня возле многоэтажки по адресу Северный Власихинский проезд, 92.

Очевидец предположил, что парень был в состоянии наркотического опьянения («под чем-то»): он бегал без одежды, и до, и во время задержания звал на помощь.

Как отмечают в сообществе, полторы недели назад, 12 июня, этого же мужчину уже задерживали за схожее поведение. «Видать выписали, и, как оказалось, зря», — комментируют барнаульцы.

Ранее в Барнауле на ул. Ядринцева заметили голого мужчину, который метался по тротуару.

Алтапресс

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