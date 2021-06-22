Алтапресс: Виктор Томенко рассказал о засухе, ценах на зерно и полученных из-за рубежа миллионах долларов

23 июня в Алтайском крае стартует масштабный агрофорум «День сибирского поля». Накануне этого события губернатор Виктор Томенко побеседовал с altapress.ru о самом форуме и развитии агропромышленном комплекса в целом.

Май 2021 года. Губернатор Виктор Томенко посетил фермерское хозяйство Владимира Устинова в Косихинском районе. Антон Червяков, пресс-служба губернатора

Покажут самых умных

— Виктор Петрович , начнем с главного делового события июня в Алтайском крае. «День сибирского поля» уже стал традиционным местом встречи специалистов агропрома. После некоторого перерыва , вызванного коронавирусом , все вновь собираются на выставочоной плодащке в Павловском районе. Что ожидает гостей в этом году?

— Мероприятие действительно стало визитной карточкой Алтайского края и одним из крупнейших агропромышленных событий России. Сегодня агрофорум старается посетить каждый специалист отрасли. Ежегодно количество компаний-участников «Дня сибирского поля» растет. В этом году заявки подтвердили 275 компаний из России и зарубежья, что уже превысило число участников предыдущего форума, который проходил в 2019 году. Тогда участвовали 270 компаний. Участников больше и по сравнению с показателями Всероссийского дня поля, который проходил в крае в 2016 году, когда на форум приехали представители 267 компаний.

В этом году на «Дне сибирского поля» планируется представить около 550 единиц техники и оборудования. Перечень экспонатов также выше прошлогодних. Их можно будет увидеть на площадке Сибирского агропарка. Ряд машин и орудий покажут в работе.

Компании намерены впервые показать умный трактор, умный комбайн и умный пресс-подборщик. К примеру, производители умного комбайна планируют продемонстрировать самостоятельную работу машины в поле без механизатора в кабине: уборку урожая, маневрирование и остановку перед препятствием, и всё это на базе технологии машинного зрения. Ждём шоу-программу с участием телескопического погрузчика.

Агрофорум «День Сибирского поля — 2018». Дмитрий Лямзин

Кроме выставки на форуме запланирован внушительный деловой блок. Эксперты будут обсуждать кадровое обеспечение отрасли, цифровизацию сельского хозяйства, зерновой рынок страны, в том числе Сибири, многие другие вопросы.

Сколько потратили на обновление

— Демонстрация новой техники и оборудования — ключевой этап агрофорума. В связи с этим интересно было бы узнать , какие результаты в регионе складываются по техперевооружению сельского хозяйства. От чего они , на ваш взгляд , зависят?

— На процесс технического обновления влияет комплекс факторов. В первую очередь, экономическое положение аграриев.

В финансовом плане сельхозтоваропрозводители края в 2020 году сработали хорошо. Рыночные механизмы положительно сказались на реализации продукции как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Это относится и к зерновыми, и к масличным культурам.

Агрофорум «День Сибирского поля — 2018». Дмитрий Лямзин

По предварительным данным, 90% наших сельскохозяйственных организаций завершили год с прибылью. Объем чистой прибыли агропредприятий составил порядка 20 млрд рублей, что в 1,5 раза выше уровня предыдущего года. Рентабельность сельхозорганизаций с учетом субсидий сложилась на уровне 32%. Но стоит отметить, что в пострадавших от засухи степных районах результаты ниже.

Ценовая ситуация прошлого года позволила хозяйствам нарастить инвестиции в техперевооружение. За 2020 год на эти цели было направлено около 10,5 млрд рублей. Это абсолютный рекорд за историю отрасли. А с начала 2021 года вложения превысили 3,5 млрд рублей. Это достаточно высокий показатель.

Положительную роль в активном перевооружении в этом году сыграла льготная программа Росагролизинга, которая приурочена к 20-летию компании. Условия были предложены выгодные: аванс на технику — от 0%, срок лизинга — до 8 лет, среднегодовое удорожание — от 3%.

Май 2021 года. Губернатор Виктор Томенко посетил фермерское хозяйство Владимира Устинова в Косихинском районе. Антон Червяков, пресс-служба губернатора

В целом отличным инструментом для стимулирования техперевооружения выступает льготное кредитование, когда хозяйства могут привлекать кредиты с годовой процентной ставкой не выше 5%. В 2020 году сельхозтоваропроизводители края заключили льготные кредиты на сумму около 28 млрд рублей, что почти на 39% больше, чем годом ранее, в том числе льготные инвестиционные кредиты — более 6 млрд рублей (плюс около 30%). С начала 2021 года направлены на рассмотрение федерального министерства заявки на получение льготных кредитов на общую сумму свыше 19 млрд руб. (на 44% больше, чем на аналогичную дату прошлого года).

Долларовые миллионеры

— Алтайский край часто заявляет о больших планах и перспективах с точки зрения развития экспортных связей. Тем более , что этой теме посвящен отдельный нацпроект. Как в этом отношении сложился прошлый коронавирусный год для региона? Что происходит в этом году? Есть ли трудности из-за вводимых на государственном уровне ограничений по экспорту?

— Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным развитие экспорта четко обозначено в национальных целях развития России. Одним из ключевых показателей, характеризующих достижение национальных целей, является реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% к 2030 году в сравнении с 2020 годом.

В прошлом году отгрузки из края в стоимостном выражении составили 349,9 млн долларов США, что на 19,5% превысило значение 2019 года. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) из Алтайского края в 2021 году скорректирован с учетом экспортных ограничений и должен составить не менее 274 млн долларов, а в 2024 году — не менее 389 млн долларов.

Май 2021 года. Губернатор Виктор Томенко посетил фермерское хозяйство Владимира Устинова в Косихинском районе. Антон Червяков, пресс-служба губернатора

По данным Федеральной таможенной службы за первый квартал 2021 года экспорт продукции АПК из Алтайского края составил около 90 млн долларов, по отношению к аналогичному периоду 2020 года отмечен прирост на 42%. Таким образом, в настоящее время риски недостижения целевого показателя в 2021 году отсутствуют.

В связи удорожанием ряда базисных продуктов на внутреннем рынке правительство РФ приняло комплекс мер по снижению объёмов экспорта зерновых и масличных культур, что позволит переориентировать участников рынка на продажу сельскохозяйственного сырья на внутренний рынок, чтобы накормить свою страну. Кроме того, механизм нацелен на рост экспорта сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.

Господдержка: кому и на что

— Удалось ли в этом году правительству края реализовать объем господдержки аграриям до массового старта посевной? Какой объем средств был выплачен? На чем делался акцент при посевной-2021?

— Из общегодового лимита в 4,1 млрд рублей к началу июня хозяйствам направлено 1,4 млрд.

Из них 240 млн рублей пошли на поддержку племенного животноводства, более 290 млн — на поддержку собственного производства молока, более 320 млн рублей — на стимулирование производства молока, более 60 млн — на агростартапы фермеров, более 84 млн — на компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы, более 65 млн — на реализацию мероприятий госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

Май 2021 года. Губернатор Виктор Томенко посетил фермерское хозяйство Владимира Устинова в Косихинском районе. Антон Червяков, пресс-служба губернатора

В связи с изменением нормативно-правового регулирования на федеральном уровне традиционная несвязанная поддержка будет предоставлена по итогам расчета затрат на посевную. Ориентировочный срок предоставления — июль-август.

При проведении посевной главная задача — выполнить посев в оптимальные агротехнические сроки и на высоком уровне. Мы неоднократно говорили о том, что для проведения посевной хозяйства имели весь арсенал: технику, семена, удобрения, ГСМ и другие ресурсы.

Не менее важен человеческий фактор. Полеводы все работы выполнили в срок, на высоком организационном уровне, понимая, что это задел будущего урожая.

Нужен дождь , а не суховей

— Виктор Петрович , думается , главной проблемой на сегодняшний день для алтайских аграриев является тревожная ситуация с дефицитом осадков. Если это так , то как она может повлиять на перспективы будущего урожая? И можно ли как-то бороться с засухой?

— Действительно, в этом полевом сезоне на основной части территорий края специалисты фиксируют недостаток влаги в почве (интервью состоялось в первой декаде июня — Прим. altapress.ru). В апреле и мае выпало всего от 10 до 30% от среднемноголетней нормы осадков. Первая декада июня принесла повсеместные осадки. В степной зоне они были малоэффективными, на остальной территории — более интенсивными.

Май 2021 года. Губернатор Виктор Томенко посетил фермерское хозяйство Владимира Устинова в Косихинском районе. Антон Червяков, пресс-служба губернатора

На начало июня Гидрометцентр в большинстве западных районов края отметил сильно недостаточное увлажнение почвы. В большинстве районов Кулундинской, местами в Приобской и Приалейской зонах фиксировалась почвенная засуха.

Кроме того, в конце мая в этих территориях, а также в Приалтайской зоне региона, наблюдался суховей.

На остальной территории края увлажнение всего метрового слоя остаётся оптимальным, на отдельных полях на востоке увлажнение избыточное.

По оценкам специалистов, на первую декаду июня по краю состояние посевов удовлетворительное. Растения еще имеют резервы для нормального развития. Главное, чтобы природа в ближайшее время порадовала хорошими дождями.

Учитывая то, что Алтайский край — зона рискованного земледелия, крестьяне давно используют различные приемы влагосбережения, начиная от боронования и прикатывания, заканчивая полноценными эффективными технологиями. Например, технология «Ноу тилл» (без обработки почвы). По мнению ее приверженцев, она позволяет максимально сохранять влагу в почве. Но, безусловно, полную суверенность от погоды получить невозможно.

Лето. Поле. Надвигается дождь. СС0

О ценах на урожай

— Можете предположить , какие факторы будут существенно влиять на цены урожая уже осенью 2021 года?

— Цену на рынке, как известно, определяет соотношение спроса и предложения. Поэтому при формировании прогнозов рыночной конъюнктуры учитывают балансы сельскохозяйственных культур. На начало сельхозгода, а его принято отсчитывать с 1 июля, остатки зерновых в крае оцениваются на уровне 1 млн 100 тыс. тонн. Это ниже, чем год назад, но в целом в пределах среднемноголетних комфортных запасов.

Внутрирегиональная потребность в зерне оценивается в 3,6 млн тонн. Избытка запасов у нас нет, а значит, и цена в крае в большей степени будет зависеть от видов на урожай и конъюнктуры, которая будет складываться на российском и мировом рынках.

Май 2021 года. Губернатор Виктор Томенко посетил фермерское хозяйство Владимира Устинова в Косихинском районе. Антон Червяков, пресс-служба губернатора

Животноводство и птицеводство

— Иногда высказывается точка зрения , что животноводство в крае отстает от растениеводства. Что крупных животноводческих комплексов совсем мало в регионе. Вы с этим согласны?

— Процесс технологического оснащения животноводства гораздо сложнее, чем полеводства: он требует больше времени и больше инвестиций. Тем не менее, только по прошлому, сложному из-за засухи году в строительство, реконструкцию и модернизацию животноводства было вложено 1,6 млрд рублей.

Коровы ассоциации крестьянских хозяйств «Ануйское». Олег Богданов

Сегодня во всех районах края занимаются животноводством, практически в каждом есть как небольшие фермерские хозяйства, так и крупные животноводческие комплексы. Из крупных, например, в молочном скотоводстве: АКХ «Ануйское» Петропавловского района с поголовьем крупного рогатого скота 10 тыс. голов, «Агрофирма «Урожай» Зонального района, «Агро — Сибирь» Смоленского района, «Агрофирма Гудвилл» Советского района, хозйства «им. Гастелло» Хабарского района и «Кипринское» Шелаболихинского района — по 5 тыс. голов.

В мясном скотоводстве можно выделить хозяйство «Фарм» Целинного района с поголовьем крупного рогатого скота 3 тыс. голов.

В птицеводстве — «Птицефабрика «Комсомольская» Павловского района, которая производит 50% яиц от всего краевого показателя; крупнейший птицекомплекс филиала «Алтайский бройлер» — АО «Куриное Царство» Зонального района, которое производит 90% мяса птицы от общекраевого производства.

Яйца на птицефабрике. Антон Федотов / пресс-служба правительства Алтайского края

Отмечу, что на недавно состоявшемся Петербургском экономическом форуме мы подписали соглашение между правительством края и ПАО «Группа Черкизово». Соглашение подчеркивает серьезные намерения сторон в развитии подотрасли мясного птицеводства в регионе. В 2018 году «Группа Черкизово» приобрела птицефабрику «Алтайский бройлер». В период 2018 — 2020 годов здесь была проведена реконструкция и модернизация производства на сумму 400 млн рублей.

Для Алтайского края реализация проекта уже в 2025 году позволит не только увеличить производство мяса птицы на 47 тыс. тонн и достигнуть ежегодного производства на уровне 110 тыс. тонн, но и обеспечит организацию более 200 новых рабочих мест, еще большее насыщение рынка мясом птицы и продуктами переработки.

Первый этап модернизации завершила компания «Алтайский бройлер», входящая в группу «Черкизово». Дмитрий Лямзин

Ответ предпринимателям

— На краевом конгрессе предпринимателей , который прошел недавно , было высказано два предложения. Первое — приостановить процесс маркировки некоторых видов молочной продукции. Второе — разработать и принять краевую программу поддержки предприятий , которые занимаются сбором и переработкой дикоросов. Прокомментируйте , пожалуйста , эти предложения.

— Первое. С 1 июня этого года маркировка стала обязательной для категории «мороженое» (это не относится к мороженому без молочного жира и белка) и категории «сыры». С 1 декабря маркировка станет обязательной для молочных продуктов сроком годности менее 40 дней. Ровно через год маркировка станет обязательной для фермеров.

Сыры Алтайского края на выставке в Москве. upp.alregn.ru

Минпромторг России отказался рассматривать вопрос приостановки процесса маркировки, но озвучил, что в первые месяцы работы системы меры наказания к переработчикам не будут применяться. Также у предприятий есть возможность реализовать остатки немаркированных товаров в течение всего срока годности. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин.

Второе. Поддержка предприятий, занимающихся сбором и переработкой дикоросов, работает. При предоставлении документов, подтверждающих приобретение оборудования, предприятие или хозяйство (кроме ЛПХ) имеют возможность получить 50% субсидий.

В рамках развития госпрограммы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации можно получить грант. Главное условие — хозяйствующий субъект должен быть зарегистрирован и работать в крае.

Урожай грибов. Фото из соцсетей. vk.com/gribyberries

Кроме того, управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры ежегодно предоставляет гранты на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства по приоритетным направлениям, к числу которых относится сбор и переработка дикоросов. Обращу внимание — в прошлом году заявок не поступило. Сейчас есть возможность у физического лица, занимающегося заготовкой дикорастущего сырья, оформиться в качестве самозанятого и рассчитывать на государственную поддержку.

Учитывая это, думаю, принятие целевой краевой программы преждевременно.

Алтапресс