Алтапресс: Интеллект и закон. Как даже опытные алтайские бизнесмены теряют деньги, обжигаясь на авторском праве

В картотеке арбитражного суда встречается немало споров о незаконном использовании интеллектуальной собственности. Евгений Госьков, председатель краевого отделения «Опоры России», собрал наиболее интересные и показательные примеры злоупотреблений чужим авторским правом и поделился с Altapress.ru.

Госьков Евгений Сергеевич. Анна Зайкова.

Евгений Госьков давно и глубоко изучает эту тему и может рассказать, на какие хитрости идет сторона обвинения, чтобы заработать на ответчике и какие ошибки допускают предприниматели в суде. Также он поделился советами, как всего этого «геморроя» можно избежать.

Классификатор

— Нарушения прав интеллектуальной собственности мы можем условно поделить на два типа — «неумышленный» и «умышленный».

К первому относятся случаи, когда бизнесмены невольно нарушают права коллег, всего лишь осуществляя предпринимательскую деятельность. Как правило, это проблема юридической грамотности.

Ко второму типу относится весь бизнес, построенный на недобросовестном поведении в сфере защиты прав предпринимателей. В ряде дел, которые мы рассмотрим, судебные иски существенно превышают любой мыслимый и немыслимый ущерб. К сожалению, ответчик не всегда способен постоять за себя.

Я вам не Крош , гоните бабки!

— Основание судебного разбирательства — изображение героя анимационного сериала «Смешарики» — «Крош», нанесенное на торт. Правообладатель заказал продукт из каталога компании «Пекарня» и сразу обратился в суд, поскольку с его точки зрения, ответчик нарушил право использования товарного знака (сходность до степени смешения).

Смешарики и друзья в кино

Сразу обращаю внимание на цифры: цена торта — 1 732,5 рубля, а иск, который удовлетворила первая инстанция суда — 600 тыс. рублей. Чувствуете разницу?

Конечно, успех в первой инстанции связан со слабой позицией ответчика. Тем не менее, дело закончилось в его пользу: суд принял во внимание тот факт, что сам заказчик являлся правообладателем. Правда, если бы предприниматель обладал хотя бы базовыми знаниями об использовании чужих объектов интеллектуальной собственности, то и до первой инстанции дело бы не дошло.

Хитрости владельцев

— Еще пример. Индивидуальный предприниматель реализует на рынке пять измерительных рулеток и три малярных кисти. На них нанесены изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком Stayer, а на двух рулетках одновременно — с товарным знаком «Зубр».

Шуруповерт, дерево, рулетка. Открытые источники в Интернете (СС0)

Представитель правообладателя осуществил контрольную закупку и подал иск в суд, причина — контрафакт. Максимальная стоимость этих 8 товаров в сумме не превышает 3 тыс. рублей, сумма иска составила 400 тыс. рублей.

Но на этот раз предприниматель знала свои права и дошла до Конституционного суда РФ, который вынес знаковое решение, полезное для всех. Этот случай интересен тем, что в процессе ведения дела правообладатель решил изменить предмет иска. Но об этом — чуть позже.

Еще один эпизод. Организация изготовила торт с изображением персонажа из компьютерной игры AngryBirds. Правообладатель — компания Rovio Entertainment Corporation — закупил 4 таких торта. Сумма иска — 24 тыс. долларов США за незаконное использование товарного знака (сходность до степени смешения).

Но когда была проведена первая судебная экспертиза по определению соразмерности суммы иска и определению стоимости правоиспользования за это нарушение, то правообладатель меняет предмет иска. Теперь это уже не товарный знак, теперь это картинка, которая зарегистрирована в библиотеке США как произведение искусства.

Как можно отбиться

— Если это все-таки рисунок — возникает парадоксальная ситуация. Организация, которая является представителем правообладателя, на самом деле не пытается защитить права компании, а пытается заработать деньги. Поскольку объект авторского права — в данном случае рисунок — не имеет понятия сходности. Нарушение происходит только в том случае, когда объекты идентичны. Изображение на торте должно полностью соответствовать рисунку, но в данном случае мы этого не наблюдаем.

Искусственный интеллект. Pixabay.com

Правообладатель поступает хитрее, он добавляет, что торт «представляет собой переработку другого произведения». Ответчик якобы использовал произведение истца указанными в п. 2 ст. 1270 Гражданского Кодекса РФ способами: воспроизведение (изготовление) произведения (пп. 1), распространение (продажа) произведения (пп. 2), публичный показ (предложение к продаже) произведения (пп. 3).

Причем незаконное использование произведения каждым из способов представляет собой самостоятельное нарушение исключительного права.

Эта позиция довольно спорная, поскольку не совсем понятно, как взаимосвязана картинка с объемным объектом — тортом. Если бы мы эту картинку помещали в книгах или у себя на сайте — это было бы прямое нарушение, но здесь мы видим всего лишь модель, торт.

Дело еще рассматривается — за ним особенно интересно следить, поскольку в российской судебной практике такие случаи единичны.

Дождались иска в 5 , 2 млн. рублей

— Персонаж Ждун, как вы понимаете — произведение изобразительного искусства. На сайте предпринимателя, размещено предложение — продажа пуфов в виде Ждуна. Сумма иска к нему от правообладателя — 5,2 млн рублей. Что примечательно, пуф не только никому не продали, его даже еще не сделали. Речь идет только о предложении к продаже. Да, это тоже нарушение.

Голландский Ждун в гостях у барнаульского ждуна. altapress.ru

Первая инстанция сжалилась над предпринимателем, сумма иска была снижена до 50 тыс. рублей. Но затем правообладатель подал апелляцию — до 2,6 млн. Проблема в том, что истец апеллирует к лицензионному договору, который не совсем подходит ко всем обстоятельствам дела. Но слабая позиция ответчика привела к выплате 2,6 млн рублей. Если ситуация будет разворачиваться так и дальше, это может привести к закрытию бизнеса.

Дело еще не закончилось, будем следить за арбитражем.

Подстава от «Холидея»

— Думаю, дело торговой сети «Холидей» всем знакомо — тут не только проблема с товарными знаками, но и с законодательством о банкротстве, недобросовестном поведении бывших собственников и т. д.

«Холидей» на улице Антона Петрова, 208б. skyscrapercity.com, пользователь Rasbeek

Что произошло? «Холидей» заказывает партию детской одежды у предпринимателя Алтайского края (компания «Константа»). Причем на первый взгляд здесь никакого подвоха — предприниматель к тому моменту выполнил уже не один заказ для торговой сети, все проходило, что называется, без сучка и задоринки.

Стороны определились — какой цвет, какой фасон и какой товарный знак будет нанесен. Партия одежды шьется, поставляется в магазины «Холидей» и реализуется. И в какой-то момент появляется настоящий правообладатель товарного знака — организация «Холидей маркетинг». Она проводит контрольную закупку товара в магазинах «Холидей» и обращается в суд.

Сумма иска — 1 млн 125 тыс. рублей. У нас одним из способов расчета компенсации является двукратная стоимость товара, поэтому «Холидей» должен был еще двукратную стоимость вернуть, заплатить правообладателям за изготовление товара.

Так или иначе, в этой истории все закончилось благополучно на уровне суда по интеллектуальным правам.

И до домена доберутся

— Следующий пример — нарушение права на товарный знак «БЕЛАЗ». Предприниматель из кемеровской области, который торгует запчастями для грузовиков «Белаз», при регистрации своего доменного имени включил в него товарный знак (https://запчасти-белаз42.рф), что тоже оказалось нарушением.

В Кузбассе БелАЗ раздавил КамАЗ. 42.мвд.рф/news

Вполне возможно, что и запчасти продавались легальные, и нарушений с точки зрения реализации продукции не было, но предприниматель не имел разрешения на использование товарного знака пусть даже и в доменном имени. В итоге, с ответчика взыскана компенсация в размере 100 тыс. рублей.

Поэтому мы с вами должны задуматься, когда создаем собственный домен — а не нарушаем ли мы чьи-либо права?

Убийственное движение вверх

— Еще один случай интересен тем, что уголовным делом об интеллектуальной собственности занялась прокуратура. В одной из торговых точек Вологодской области в 2018 году проводится контрольная закупка — 4 DVD-диска. На них записан фильм «Движение вверх». Стоимость диска — 70 рублей.

«Движение вверх». кадр из фильма

Правообладатель «Центр партнершип» обращается в суд — заводится уголовное дело, поскольку изъятие контрафакта проводилось органами полиции.

Первая экспертиза оценила ущерб всего в 720 рублей, то есть 180 рублей за один диск (столько стоит лицензионный продукт). Казалось бы, ничего серьезного, но затем прокурор назначает еще одну экспертизу. Он ставит убийственный вопрос перед экспертами РГАИС:»»Какова стоимость права использования аудиовизуального произведения «Движение вверх» по исключительной лицензии по состоянию на 16 июля 2018 года?»».

Хитрость в самой формулировке вопроса, смысл которого следующий: «Какой доход можно извлечь из этого объекта, если показывать его во всех кинотеатрах страны и за рубежом и продавать лицензии на вещание, выпускать на дисках то есть всячески извлекать выгоду на законных основаниях».

Экспертиза постановила, что общая выгода от использования фильма составляет 1 204 955 017 рублей.

Мы видим, что тот, кто ставил вопрос перед экспертами, не до конца разобрался в деянии и соразмерности компенсации за это деяние — ну, какой миллиард за 4 диска в Вологде?

Конечно, ответчик должен был сразу на это обратить внимание, чего, к сожалению, сделано не было. Дело еще идет, посмотрим, чем закончится.

Евгений Госьков. Анна Зайкова

Советы ответчикам

— Разумеется, каждую спорную ситуацию нужно рассматривать индивидуально, только исходя из этого можно давать какие-либо рекомендации. Но могу дать универсальные советы потенциальным ответчикам, которые, пожалуй, будут полезны в любом деле.

В первую очередь, проверьте обоснованность претензии, обратите внимание на следующие пункты:

К кому она направлена? Каков ее объект , зарегистрирован ли товарный знак? Есть ли полномочия подавать претензию? Как рассчитывается компенсация?

Если правообладатель обвиняет вас в продаже контрафактной продукции, которую вы сами не производили, а приобрели — привлеките к разбирательству оптовика и/или завод-изготовитель. Если в конкретном споре он не поможет, вам будет легче взыскать с него убытки в дальнейшем.

Не пускайте дело на самотек, в случае с DVD-дисками можно было вовремя «поймать» сторону обвинения на ложной трактовке события, и не затягивать процесс — будьте внимательны.

При любых обстоятельствах рекомендую ходатайствовать о назначении судебной экспертизы. Кроме того, предлагайте заключить мировое соглашение по минимуму. И, конечно же, найдите грамотного специалиста, который будет представлять интересы вашей компании.

Алтапресс