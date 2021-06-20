Алтапресс: В Барнауле из-за сноса здания текут труба и слезы жильцов жилого дома по соседству

В центре краевой столицы произошла коммунальная авария. Во время работ по сносу здания бывшей мебельной фабрики была повреждена труба системы отопления. Потоки воды стекают во двор аварийного дома, где живут люди.

Аварийный дом на ул. Гоголя, 54. ИД "Алтапресс".

О случившемся altapress.ru рассказали жильцы аварийного дома на ул. Гоголя, 54, находящегося по соседству с остатками здания бывшей мануфактуры. Поврежденная труба многие годы отапливала их квартиры.

Напомним, участок под зданием на ул. Гоголя, 52 приобрела компания «Сибирия». Altapress.ru уже писал, что весной этого года строители приступили к подготовке участка к дальнейшей застройке. Грохот от работающей техники начал сотрясать аварийный дом по соседству. По словам немногочисленных жильцов, ветхое строение затрещало по швам и могло в любой момент обрушиться им на головы.

После обращений в СМИ, администрацию Барнаула и приемную «Сибирии», застройщик услышал просьбы людей и вошел в положение. Горожан заверили, что снос здания будет вестись аккуратнее и только в урочное время.

Во дворе аварийного дома в центре Барнаула прорвало трубу отопления. Ксения Белей.

Сейчас от бывшей мануфактуры остался только голый скелет внешних стен. К одной из них и крепится злополучная труба отопления. По словам жильцов, их соседка видела, что коммуникации повредили именно во время работ по сносу. При этом, представитель застройщика не стал отрицать факт случившегося.

Единственный проезд к жилой части дома на ул. Гоголя, 54. ИД «Алтапресс».

На вопрос людей об инциденте, он посетовал, что все дело в подпорках, которые нужно было поставить под трубу. О проведении данных мер рабочие так и не смогли договориться с жильцами.

На данный момент к единственному подъезду дома на ул. Гоголя, 54 стекают потоки воды, а в самом здании частично отключили электроэнергию. Жильцы вызвали аварийную службу.

Люди сокрушаются: сначала их лишили покоя, а теперь — трубы отопления, а заодно и света.

Алтапресс