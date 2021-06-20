Алтапресс: В Бийске устроил «акт самосожжения» трамвай, который «эксплуатируют уже 1200 лет»

В Бийске во время непогоды, разыгравшейся в наукограде днем 19 июня, загорелся старый трамвай, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Старый трамвай. Бийск. transphoto.org. Фото: Максим222.

Бийчане назвали две причины возгорания трамвая. По мнению одних очевидцев, в вагон ударила молния.

По другой версии, во время движения оборвало контактную сеть и замкнуло — так как крыша была мокрая.

В комментариях к записи шутят, что старый электротранспорт «устроил акт самосожжения». Также задались вопросом «какой срок эксплуатации трамвая».

«Для Бийска? 1200 лет», — ответили с иронией.

Впрочем, возраст, конечно же, гораздо более скромный. Согласно данным сайта «Городской электротранспорт», конкретно загоревшийся трамвай построили в апреле 1985 года.

Также стоит отметить, что версию с «оборванными проводами» поддерживает большинство. Ранее в паблике «Инцидент Барнаул» сообщили, что в Бийске творится какая-то погодная аномалия.

«В Бийске творится какая-то аномалия. Машины сносит с дороги, в самом городе ужасная видимость», — рассказала местная жительница.

Кстати, подобная «египетская буря» накрыла Бийск как минимум второй раз за два месяца — 18 мая потрепала провода, деревья и машины. По мнению жителей, виной тому массовые вырубки лесов.

Алтапресс