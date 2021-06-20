ГОРНЯК22 21.06.2021
Барнаул

Алтапресс: В Бийске устроил «акт самосожжения» трамвай, который «эксплуатируют уже 1200 лет»

Горняк22
1 день Ago

В Бийске во время непогоды, разыгравшейся в наукограде днем 19 июня, загорелся старый трамвай, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Старый трамвай. Бийск. transphoto.org. Фото: Максим222.

Бийчане назвали две причины возгорания трамвая. По мнению одних очевидцев, в вагон ударила молния.

По другой версии, во время движения оборвало контактную сеть и замкнуло — так как крыша была мокрая.

В комментариях к записи шутят, что старый электротранспорт «устроил акт самосожжения». Также задались вопросом «какой срок эксплуатации трамвая».

«Для Бийска? 1200 лет», — ответили с иронией.

Впрочем, возраст, конечно же, гораздо более скромный. Согласно данным сайта «Городской электротранспорт», конкретно загоревшийся трамвай построили в апреле 1985 года.

Также стоит отметить, что версию с «оборванными проводами» поддерживает большинство. Ранее в паблике «Инцидент Барнаул» сообщили, что в Бийске творится какая-то погодная аномалия.

«В Бийске творится какая-то аномалия. Машины сносит с дороги, в самом городе ужасная видимость», — рассказала местная жительница.

Кстати, подобная «египетская буря» накрыла Бийск как минимум второй раз за два месяца — 18 мая потрепала провода, деревья и машины. По мнению жителей, виной тому массовые вырубки лесов.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Жители Барнаула спрашивают у властей, когда в городе уберут мусор с улиц

Алтапресс: Жители Барнаула спрашивают у властей, когда в городе уберут мусор с улиц

Горняк22
11 часов Ago
Барнаульцы интересуются у администрации города, когда с улиц краевой столицы уберут мусор. Мусор в Барнауле. Дмитрий Качетков/vk.com/barneos22. Соответствующий пост появился в паблике «Барнаул...
Алтапресс: Уроборос какой-то! Стало больше ясности, почему Алтайский край плохо выполняет нацпроект «Образование»

Алтапресс: Уроборос какой-то! Стало больше ясности, почему Алтайский край плохо выполняет нацпроект «Образование»

Горняк22
11 часов Ago
В 2020 году Алтайский край отличился невыполнением нацпроекта «Образование». Одна из причин — срыв сроков возведения детских садов и школ в городах и селах региона. Тем...
Алтапресс: Интеллект и закон. Как даже опытные алтайские бизнесмены теряют деньги, обжигаясь на авторском праве

Алтапресс: Интеллект и закон. Как даже опытные алтайские бизнесмены теряют деньги, обжигаясь на авторском праве

Горняк22
11 часов Ago
В картотеке арбитражного суда встречается немало споров о незаконном использовании интеллектуальной собственности. Евгений Госьков, председатель краевого отделения «Опоры России», собрал наиболее интересные...
Алтапресс: Руководителям барнаульских управляющих компаний вновь грозит уголовное преследование

Алтапресс: Руководителям барнаульских управляющих компаний вновь грозит уголовное преследование

Горняк22
11 часов Ago
В Барнауле расследуют два уголовных дела, связанных с распродажей коммунальных долгов населения, организованной сотрудниками управляющих компаний, сообщил altapress.ru источник в правоохранительных органах. Обвиняемых...
Алтапресс: На митинге дольщиков гендиректор «Барнаулкапстроя» попытался пристыдить многодетную мать за парковку

Алтапресс: На митинге дольщиков гендиректор «Барнаулкапстроя» попытался пристыдить многодетную мать за парковку

Горняк22
11 часов Ago
В Барнауле прошла протестная акция дольщиков «Барнаулкапстроя» из ЖК «Парковый». Участники митинга требовали достроить их дома в срок и в соответствии с проектной документацией. Пока же девелопер идет...

Читать по теме:

ВТОПЕ: