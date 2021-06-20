ГОРНЯК22 21.06.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле обсудили освоение земли на Речном вокзале ради «точки притяжения» с конкретными «точечками»

Горняк22
1 день Ago

В Барнауле прошло расширенное заседание Совета Общественной палаты, на котором рассмотрели комплексное благоустройство территории Речного вокзала, сообщает мэрия.

Что изменится на территории Речного вокзала. Барнаул. t.me/barnaulfm.

Зампред Общественной палаты Петр Фризен отметил, что в последнее время жители Барнаула активно обсуждают, что именно власти планируют построить на месте Речного вокзала.

«Этот участок безусловно представляет интерес, место историческое, здесь любят отдыхать горожане. В настоящее время у этой площадки появился собственник, который предлагает изменить его в лучшую сторону, сделать более удобным, комфортным и многофункциональным. В перспективе мы получим благоустроенную площадку, которая украсит наш город», — заверил он.

В частности, подчеркнул Фризен, в городе появится уникальная «точка притяжения», которая со временем станет одним из символов Барнаула.

Согласно концепции, «точкой притяжения» должны стать — два жилых дома, многоуровневый гараж, автостоянка, пешеходная зона, общественная парковка, фитнес-центр, 25-метровый бассейн, частный детский сад на 80 мест и благоустроенная набережная.

Открытым остается один вопрос — станет ли обновленная набережная доступной для барнаульцев, которые будут идти к «точке притяжения».

На заседании заверили, что доступ сохранится — территорию для благоустройства в 2022 году в ходе интернет-голосования выбрала большая часть горожан.

Кроме того, предусмотрено размещение причала и помещения для Барнаульского речного порта — это значит, что пассажирские перевозки речным транспортом сохранятся, что в свою очередь означает, что разгонять людей с набережной не будут.

Барнаульцев заверили, что после благоустройства вместо старого здания Речного вокзала появится уникальный, современный, многофункциональный объект, который станет украшением и гордостью города.

Ранее в здании бывшего барнаульского речвокзала демонтировали уникальное мозаичное панно из полудрагоценных камней.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Жители Барнаула спрашивают у властей, когда в городе уберут мусор с улиц

Алтапресс: Жители Барнаула спрашивают у властей, когда в городе уберут мусор с улиц

Горняк22
11 часов Ago
Барнаульцы интересуются у администрации города, когда с улиц краевой столицы уберут мусор. Мусор в Барнауле. Дмитрий Качетков/vk.com/barneos22. Соответствующий пост появился в паблике «Барнаул...
Алтапресс: Уроборос какой-то! Стало больше ясности, почему Алтайский край плохо выполняет нацпроект «Образование»

Алтапресс: Уроборос какой-то! Стало больше ясности, почему Алтайский край плохо выполняет нацпроект «Образование»

Горняк22
11 часов Ago
В 2020 году Алтайский край отличился невыполнением нацпроекта «Образование». Одна из причин — срыв сроков возведения детских садов и школ в городах и селах региона. Тем...
Алтапресс: Интеллект и закон. Как даже опытные алтайские бизнесмены теряют деньги, обжигаясь на авторском праве

Алтапресс: Интеллект и закон. Как даже опытные алтайские бизнесмены теряют деньги, обжигаясь на авторском праве

Горняк22
11 часов Ago
В картотеке арбитражного суда встречается немало споров о незаконном использовании интеллектуальной собственности. Евгений Госьков, председатель краевого отделения «Опоры России», собрал наиболее интересные...
Алтапресс: Руководителям барнаульских управляющих компаний вновь грозит уголовное преследование

Алтапресс: Руководителям барнаульских управляющих компаний вновь грозит уголовное преследование

Горняк22
11 часов Ago
В Барнауле расследуют два уголовных дела, связанных с распродажей коммунальных долгов населения, организованной сотрудниками управляющих компаний, сообщил altapress.ru источник в правоохранительных органах. Обвиняемых...
Алтапресс: На митинге дольщиков гендиректор «Барнаулкапстроя» попытался пристыдить многодетную мать за парковку

Алтапресс: На митинге дольщиков гендиректор «Барнаулкапстроя» попытался пристыдить многодетную мать за парковку

Горняк22
11 часов Ago
В Барнауле прошла протестная акция дольщиков «Барнаулкапстроя» из ЖК «Парковый». Участники митинга требовали достроить их дома в срок и в соответствии с проектной документацией. Пока же девелопер идет...

Читать по теме:

ВТОПЕ: