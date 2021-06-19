ГОРНЯК22 21.06.2021
Барнаул

Алтапресс: Шаурма и зоопарк помогут поднять явку на Алтае на сентябрьских выборах в Госдуму 

Горняк22
2 дня Ago

Для повышения явки на сентябрьских выборах в Госдуму в регионах проведут различные акции, в том числе и в Алтайском крае, пишет «Коммерсант»

Выборы президента. Олег Богданов

Привлекать россиян на избирательные участки будут «миллионами призов» и различными бонусами — от шоколадок «Аленка» и шаурмы до скидок на билеты в зоопарк и кино.

Так, в Алтайском крае в дни голосования планируют объявить сразу несколько конкурсов.

К примеру, как сообщил изданию источник в краевом избиркоме, возможно жителей ждет розыгрыш призов за самую большую компанию, пришедшую на выборы.

Кроме того, обсуждают условия акции с местным зоопарком. Вероятно, предложат билеты или скидки на билеты.

«Как-то раз мы даже разыгрывали шаурму, будем снова вести переговоры <…> Также планируем параллельно с выборами устроить голосование за определение муниципального центра Первомайского района. И люди будут приходить на те же участки, на которых голосуют. Это тоже может поднять явку», — раскрыл собеседник «пару фокусов».

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.1 Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле. Анна Зайкова.

Власти Башкирии намерены раздавать сладкие подарки, купоны на скидки в магазины, парикмахерские, химчистки, автомойки, аптеки, рестораны, фитнес-клубы, клиники и не только.

В Свердловской области прорабатывают разные решения, ориентируясь на размеры трат. Вероятнее всего, будут раздавать шоколад — всем и дешево.

В Москве наоборот решили не скупиться и планируют раздать большое количество подарков — бонусы, сертификаты и скидки на сумму 1−4 тыс. рублей.

Кстати, накануне члены избиркомов предложили ЦИК отказаться от трехдневных выборов. В этом есть большой плюс — придется меньше подарков дарить.

Ранее эксперты спрогнозировали итоги выборов в Госдуму: «Единая Россия» вновь получит полное доминирование, забрав 305−315 мандатов.

Алтапресс

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