ГОРНЯК22 21.06.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле нашедшему собаку с Рублевки предлагают 100 тыс. рублей

Горняк22
2 дня Ago

11 июня в Барнауле, в районе Змеиногорского тракта, потерялась собака породы Бигль. Хозяева предлагают за него существенное вознаграждение.

В Барнауле ищут собаку по кличке Дзен. altapress.ru

Взрослый кобель, упитанный на вид, откликается на имя Дзен. Мог находиться около Авальмана или на Трассе здоровья.

Нашедшему пса хозяева готовы заплатить 100 тыс. рублей, лишь бы любимец детей и всей семьи вернулся домой.

Телефоны на контактов: 8−999−255−4294, 8−923−651−4839

Алтапресс

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