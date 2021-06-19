ГОРНЯК22 21.06.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле будут искать похотливого пенсионера, пристававшего к девушкам

Горняк22
2 дня Ago

Жительницы Барнаула, рассказавшие в соцсетях о домогательствах пожилого человека в общественном транспорте, подали заявление в полицию. Об этом «Банкфаксу» сообщила Диана Черепенко, которая первой обнародовала свою историю публично.

Автобус, окно. СС0

В беседе с корреспондентом агентства она отметила, что стражи порядка Барнаула сами вышли на контакт.

Полицейские оказались заинтересованы в деле и отнеслись к ситуации с пониманием. В результате Диана Черепенко и другая девушка, также пострадавшая от приставаний мужчины в одном из автобусов, написали коллективное заявление.

Девушки надеются, что после разбирательства правоохранителей похотливого пенсионера привлекут к ответственности.

Алтапресс

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