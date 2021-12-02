Алтапресс: Разлегся тут. Что такое тафтинг и как на нем зарабатывают в Барнауле

Техника тафтинга стала популярна в 2020 году благодаря TikTok. В соцсети пользователи со всего мира показывали, как смастерить авторский ковер и стать дизайнером, не отрываясь от смартфона. Рассказываем, как ребята из краевой столицы тоже «подхватили» этот тренд и стали делать не только контент, но и деньги.

Тафтинговые ковры в Барнауле. Анна Зайкова.

От Средневековья до TikTok

Тафтингом называется технология «вбивания» пучков пряжи в тканевую основу или на жесткую сетку. Этот процесс похож на вышивание, рисование и шитье одновременно.

Он появился еще в Средневековье. Однако сначала ассоциировался не с коврами, а с узорами на одежде. Тогдашние модницы наносили рисунки на платья вручную.

Позже люди поняли, что таким способом можно получить уникальный «наряд» не только для себя, но и для дома.

Тафтинговые ковры в Барнауле. Анна Зайкова.

С XIX века изобретались и модернизировались специальные иглы, с помощью которых мастерицы могли вдевать толстые нити в ткань. Так получались пышные и объемные изделия. Затем, в начале XX века, в мире хенд-мейда произошла революция.

В американском городе Далтон изобрели первый тафтинг-пистолет. После этого ковры стали производить в промышленных масштабах. Ручной тафтинг оказался совсем невостребованным — слишком кропотливая и медленная работа.

Когда создание покрытий стало массовым, оригинальность изделий угасла. Зажечься вновь ей «помогла» пандемия.

Тафтинговые ковры в Барнауле. Анна Зайкова.

В 2020 году, когда миллионы людей в мире остались дома и стали искать хобби, продажи рукодельного «оружия» выросли в три раза. Но «бить» в стол самоназванные мастера не хотели. Тогда TikTok взорвался от пестрых полотен. А у самых рукастых и творческих пользователей появилась новая бизнес-идея.

Днем — медики , ночью — «тафтингисты»

В Барнауле пряжу и полотна «приручили» терапевт Яна Имаева и педиатр Егор Лисовцов. Они увидели процесс создания тафтингового ковра в вышеупомянутой соцсети и забыть не смогли.

«А давай закажем пистолет!», — предложил Егор. Но найти подходящее «оружие» оказалось непросто.

Тафтинговые ковры в Барнауле. Анна Зайкова.

Яна Имаева и Егор Лисовцов,

основатели бренда «Твои ковры»:

Хороший тафтинговый пистолет можно заказать далеко не на всех сайтах. «Алиэкспресс» и подобные мы отмели сразу. Хотя, там есть варианты за 7−8 тыс. рублей. Но качество оставляет желать лучшего. А если не вложиться в приличное оборудование на начальном этапе, то руку не набьешь. Тем более, мы сразу решили, что хотим на этом зарабатывать.

Так, герои нашли стоящий аппарат за 18 тыс. рублей на одном из американских сайтов. Через пару месяцев агрегат поселился в барнаульской мастерской.

В нее, кстати, тоже потребовалось вложить немало средств и сил. Помещение Имаевой и Лисовцову бесплатно предоставил их друг. Несмотря на то, что вопрос с арендой был снят, на ремонт и закупку остальных нужных инструментов и материалов пришлось потратить около 40 тыс. рублей.

Тафтинговые ковры в Барнауле. Анна Зайкова.

«Егор все сделал сам за две недели», — улыбается девушка.

Краевая обитель тафтинга находится в промзоне на улице Титова. Путь к мастерской лежит через ржавую железную лестницу, больше напоминающую крутой склон.

Взобравшись наверх, попадаешь в рай рукодельника и ад перфекциониста одновременно. Кругом — обрезки материалов, инструменты, куски пенопласта и деревянных досок. Хочется или натворить много красоты, или очистить все разом.

В помещении, которое досталось Яне и Егору, много света и цвета. Стены выкрашены в ярко-синий и желтый. Балансирует их спокойный бежевый. На полу серый ковер, но не самодельный, а магазинный.

Тафтинговые ковры в Барнауле. Анна Зайкова.

До таких изделий, которыми можно покрыть целую комнату, мастера еще не дошли. Одно из первых творений, черный коврик с игривой красной надписью «Chill», скромно встречает нас у входной двери и служит «стоянкой» для обуви.

Коллекция продолжается на рабочем столе. Тут, например, «разлегся» Рик из популярного мультсериала. Мягкий и причесанный. Дальше взгляд приковывают ромашки на небесно-голубом фоне.

Кошачья радость

Также привлекают внимание пестрые коврики с различными дерзкими надписями — лидеры продаж.

Тафтинговые ковры в Барнауле. Анна Зайкова.

Яна Имаева и Егор Лисвоцов,

основатели бренда «Твои ковры»:

Для тафтинга подходит обычная пряжа для вязания. Просто ее нужно много. Еще важен состав: лучше, чтобы мотки состояли, в большей степени, из акрила. Тогда коврик точно не будет пушиться. А шерсть обеспечит мягкость и тепло. На наш взгляд, идеальное соотношение — 70% первого и 30% второго.

Вдоль стены в рукодельной комнате героев аккуратно разложены, рассортированные по цветам клубки. Их тут столько, что среднестатистический кот мог бы сойти с ума от счастья.

«В первую очередь нужны, конечно, черные и белые. Эти цвета пригодятся всегда, поэтому их мы покупаем побольше», — добавляет Егор.

Средний размер изделия — 80 на 60 сантиметров. На него уходит несколько мотков. Точное количество рассчитать сложно, поскольку каждый — разной длины, в зависимости от производителя.

Тафтинговые ковры в Барнауле. Анна Зайкова.

Материалы тафтингисты покупают отдельно для каждого заказа. На пряжу для небольшого бело-розового коврика, который пестрит прямо мне в глаза, ушло 2 тыс. рублей. А итоговая его стоимость — 4,5 тыс. рублей.

Типы тафтинговых ковров:

Петельные. Их высота меньше , так как при их изготовлении петли не разрезаются , а слишком длинные могут мешать при эксплуатации.

так как при их изготовлении петли не разрезаются а слишком длинные могут мешать при эксплуатации. Шегги. Длина ворса таких коров достигает 10−15 сантиметров. Это «среднички».

Скульптурные. Сочетают в себе ворс различной величины , благодаря чему получаются изделия любой формы.

Пистолет гламурного розового оттенка, который добыли наши знакомые, может «выстреливать» ковры двух видов: петельные и шегги. Егор и Яна специализируются на вторых.

Обучились быстро — за несколько дней. Но самый первый эксперимент никому не показывают.

Тафтинговые ковры в Барнауле. Анна Зайкова.

Яна Имаева и Егор Лисвоцов,

основатели бренда «Твои ковры»:

Процесс создания начинается с того, что на деревянную раму мы натягиваем ткань. Затем, с помощью проектора переводим на полотно эскиз будущего ковра. Обводим изображение и начинаем вбивать пряжу внутрь. Кстати, физически это не так легко — инструмент весит три килограмма. Чтобы нанести на изделие обычного размера рисунок, нужно не меньше пяти часов.

В целом, изготовление одного заказа занимает три дня. После набивки нужно нанести на заднюю сторону гидроизоляционное покрытие, чтобы закрепить пряжу.

Тафтинговые ковры в Барнауле. Анна Зайкова.

Затем, когда оно высохнет, ковер нужно подстричь и причесать. Красоту наводят с помощью маленьких щеточек и машинки для стрижки овец, похожей на гигантскую бритву. Такому на уроках труда точно не учили.

Справка

История ковров насчитывает несколько тысяч лет. Считается, что они появились в Персии. А один из самых древних, ворсовый, найден на Алтае (сейчас находится в Эрмитаже). Он был изготовлен в V веке до нашей эры.

Сначала изделия выполняли функцию одеяла и защищали от холода. Позже ковры стали предметом декора. На них изображали целые картины.

Преимущественно, с изображением животных и птиц. Когда возникла исламская религия, в которой запрещено изображать живых существ, стандартный набор ковровых рисунков изменился. На смену анималистичному принту пришли цветы и орнаменты.

Тафтинговые ковры в Барнауле. Анна Зайкова.

Дешево для страны , дорого для города

Ценовую политику бренд формировал, исходя из рынка по всей России. Сегодня только в соцсетях можно найти больше 50 аккаунтов тафтинговых мастеров. Комментарии в духе: «Почему так дорого?», «За что такие деньги? Это же всего лишь коврик?» появляются регулярно.

Отвечают рукодельники просто: «Уникальная работа. Такой будет только у вас». Тафтинг от барнаульцев стоит от 2,5 тыс. рублей и выше. В зависимости от размера и сложности заказа.

Яна Имаева и Егор Лисвоцов,

основатели бренда «Твои ковры»:

Не будем скрывать, в нашем городе авторские ковры пока не очень популярны. Раскрутиться помогают TikTok и Instagram. Но для ленты нужны регулярные публикации, а для них — большое количество работ. Таким образом, чтобы развиваться, нужно тратить много сил и времени. Так что, пока тафтинг для нас — хобби, которое приносит «добавку» к основной зарплате.

Тафтинговые ковры в Барнауле. Анна Зайкова.

Чаще всего, уточняют ребята, заказы поступают перед праздниками. Правда, для барнаульцев авторский ковер — пока нестандартный подарок.

Но «встроить» его в интерьер несложно. Он может поселиться в прихожей, в ванной комнате, на столе. Или на стене — как привет из детства в модерновом исполнении.

Алтапресс