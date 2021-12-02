Алтапресс: Поспорили, но приняли. Градсовет все же утвердил проект «дома-микрорайона» на Павловском тракте

Градостроительный совет наконец одобрил «дом-микрорайон» неподалеку от барнаульского аэропорта. Речь идет о жилом комплексе, состоящем из четырех многоэтажек и двух общественных зданий, которые планируется возвести на Павловском тракте, 196. О том, почему обсуждение получилось жарким — в материале altapress.ru.

Визуализация проекта жилого комплекса на Павловском тракте, 196. "АрхИ-Групп".

Неудачная попытка

Две недели назад архитекторы отправили проект «Многоквартирного дома со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения», подготовленного бюро «АрхИ-Групп», на доработку.

Архитекторов смутили название ЖК и количество парковочных мест, которых, по мнению экспертов, может не хватить. Подробнее о проекте и решении предыдущего градсовета можно прочитать здесь.

Разработчики учли замечания и вновь вынесли проект на обсуждение. И если объяснение использования формулировки «встроенно-пристроенные объекты» устроили большую часть экспертов, то вопрос с парковками вызвал бурное обсуждение.

Зеленые островки

На страже формирования комфортной среды вновь встал главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников. Он уверен: существующим нормам противоречит не только количество мест для личного автотранспорта, но и размещение парковок. Они «вторгаются» в санитарные зоны.

Виктор Четошников. Анна Зайкова.

Так, парковка на 100 с лишним мест, запланированная на красной линии со стороны Павловского тракта, будет находится слишком близко к окнам ближайшего дома — на расстоянии меньше положенных 35 м. На это докладчик возразил, что парковка разделена на зоны по 10 мест, поэтому данные требования на нее не распространяются.

«В каком нормативе прописано, что эти зеленые островки позволяют брать в расчет не общее количество мест, а разбивать ее на ряд более мелких?» — спросил Виктор Четошников.

Визуализация проекта жилого комплекса на Павловском тракте, 196. «АрхИ-Групп».

«Такого нет, но нет и обратного», — ответил представитель заказчика.

Аргументы «за»

Однако не все члены градсовета поддержали главного архитектора края. Так, замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров отметил: проекту еще предстоит пройти ряд экспертиз на его соответствие градостроительным нормам.

Визуализация проекта жилого комплекса на Павловском тракте, 196. «АрхИ-Групп».

«Предлагаю сконцентрироваться на эскизе и принять решение по нему, разумеется с рекомендацией к заказчику и проектировщикам обратить пристальное внимание на все требования к застройке данной территории», — подчеркнул замглавы администрации Барнаула.

В защиту проекта также выступили председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев и депутат АКЗС Ксения Белоусова.

Ксения Белоусова. Анна Зайкова.

Члены градсовета напомнили: введение в оборот данной земли для застройки проходила сложно. На сегодняшний день реализация участка ведется на основании соглашения с «ДОМ.РФ», поэтому есть определенные сроки выполнения всех обязательств.

Справка

Ксения Белоусова является директором ИСК «Алгоритм». Именно этой компании принадлежит земельный участок между Павловским трактом и ул. Просторная площадью 86 га. На прошедшем 1 декабря градсовете рассматривался первый этап освоения территории. Проект всего квартала разработан специалистами бюро «АрхИ-Групп». Он включает 40 многоэтажек на 13,184 тыс. квартир, где смогут поселиться не менее 23 тыс. человек.

12 голосов «за»

Несмотря на все аргументы, Виктор Четошников твердо стоял на своем.

Визуализация проекта жилого комплекса на Павловском тракте, 196. «АрхИ-Групп».

«Я считаю, что проект нужно отклонить, потому что тем самым мы даем зеленый свет реализации приему, когда парковка в составе жилого комплекса превращается в жилой комплекс в составе парковки. И это вопрос архитектурно-планировочного решения, который оказался поставлен с ног на голову», — подчеркнул он.

Визуализация проекта жилого комплекса на Павловском тракте, 196. «АрхИ-Групп».

«В проекте планировки уже заложены несколько гаражных боксов. Тем не менее, проектный институт еще раз проверит их количество на соответствие нормам. Хотя в рамках первого этапа мы проходим. Что же касается будущего квартала в целом, то когда появится понимание того, сколько не хватает, можно будет изменить целевое назначение ряда земельных на осваиваемой территории и расположить на них гаражные боксы», — рассказала Белоусова.

После всех споров было принято решение проголосовать. В итоге, проект одобрили 12 членов рекомендательного органа, против высказались — двое, трое воздержались.

Алтапресс