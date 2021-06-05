Алтапресс: В Нагорном парке Барнаула нашли труп

4 июня в барнаульском Нагорном парке в кустах нашли труп мужчины, сообщили горожане в группе «Инцидент Барнаул».

В Нагорном парке в кустах обнаружен труп мужчины. "Инцидент Барнаул"

На месте происшествия работает полиция. Судя по фото, тело обнаружили на склоне со стороны города.

Подробностей смерти и информации о личности мужчины пока нет. Идет разбирательство.

Вечером 19 апреля в барнаульском парке «Юбилейный» нашли скелетированные останки человека.

Алтапресс