Алтапресс: Соцсети: в Барнауле неизвестный похитил ребенка

Вечером 4 июня в Барнауле неизвестный мужчина увел маленького ребенка. О случившемся сообщили очевидцы паблика Инцидент Барнаул.

Плачет. Открытые источники.

Происшествие случилось в 19:40 по адресу ул. Георгиева 14б. Мужчина подошел к ребенку и увел его во дворы ул. Георгиева, 14.

Пропавшего мальчика зовут Саша, на вид ему 5−7 лет, рост 100−110 см, худощавого телосложения. Был одет в белую кепку, черные штаны, сине-зеленую футболку.

Мужчине на вид 35−40 лет, рост 170−175 см, среднего телосложения. Был одет в черную кофту с капюшоном.

Сообщается, что на месте работают сотрудники полиции.

Алтапресс