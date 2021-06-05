Алтапресс: Зарплата все-таки растет. Барнаульские депутаты хотят на 5 тыс. поднять оклад мэру

Депутаты Гордумы Барнаула обсудят вопрос о повышении оклада своему руководителю Галине Буевич и мэру города Вячеславу Франку, пишет «Политсибру» со ссылкой на проект соответствующего постановления.

Выборы мэра Барнаула 14 февраля 2020 Анна Зайкова

В среднем зарплаты думцев, которые работают на постоянной (платной) основе, вырастут на 4 тыс. рублей.

В частности, у главы Барнаула оклад поднимется с 52 189 до 57 408 рублей, у председателя БГД — c 52 189 до 57 408 рублей, у заместителя председателя — с 46 713 до 51 385 рублей, у председателей комитетов — с 40 190 до 44 209 рублей, у их замов — с 36 691 до 40 361 рубля.

Напомним, что не все в БГД работают за деньги. На постоянной основе трудятся зампредседателя Гордумы Сергей Струченко, зампредседателя комитета по бюджету Юрий Ряполов, руководитель комитета по соцполитике Марина Понкрашева и заместитель председателя комитета по законности и местному самоуправлению Дмитрий Ворсин.

В 2020 году Вячеславу Франку подняли зарплату с 50 668 до 52 189 рублей и объяснили почему.

Ранее чиновники мэрии Барнаула отчитались о своих доходах за «ковидный» год.

Алтапресс