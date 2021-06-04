Алтапресс: Домой на вертолете. Жители барнаульского Затона жалуются на подтопление своих участков

Паводок дошел до барнаульского микрорайона Затон — местные жители сообщают о подтоплении своих участков.

Паводок пришел в Затон. Скриншот видео.

Соответствующее видео опубликовано в сообществе «Барнаул 22». «В Затоне вода дошла до участков, дамба не спасла. Жильцы не знают, как попасть домой, и просят о помощи!», — отмечает автор заметки.

На кадрах видно, что вдоль жилых участков создана дамба, которая «дала течь».

Местная жительница сетует: «Тра-ля-ля! Река прет! И никого нет, и никто не засыпает. Все красиво! Замечательно! Хорошо! А я домой — на вертолете».

Напомним, что барнаульский микрорайон Затон ежегодно находится в зоне риска подтопления паводком.

Алтапресс