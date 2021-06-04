ГОРНЯК22 04.06.2021
Барнаул

Алтапресс: Появились кадры падения пятилитровой бутылки с многоэтажки на ребенка в Барнауле

Горняк22
11 часов Ago

В интернете опубликовали запись с камер видеонаблюдения многоэтажки, с которой подростки бросали пятилитровую бутыль. Емкость попала в другого ребенка.

Ребенок получил травму в Барнауле после падения бутылки с высоты. vk.com/incident22.

Судя по видео, размещенном в паблике Инцидент Барнаул, ребенок не сразу понял, что произошло.

После удара мальчик упал, несколько раз пытался встать, в итоге это у него получилось — он убежал, согнувшись пополам.

Напомним, что происшествие случилось 2 июня по адресу ул. Взлетная, 3. Компания подростков бросала бутыль с общего балкона, спускалась за ней и бросала снова.

В какой-то момент один из участников «игры» задержался под окнами, а другие ребята в очередной раз выбросили бутылку. Бутылка приземлилась по касательной, но все равно принесла серьезный вред здоровью.

По сообщению источников СМИ, мальчик находится в больнице с компрессионным переломом позвонка и ушибом головы. Его жизни ничего не угрожает.

Алтапресс

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