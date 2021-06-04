Алтапресс: Маленькие гиганты большого города. ТОП-5 самых необычных и дорогих квартир-студий Барнаула
Компактную недвижимость в стиле open space часто недооценивают. Квартира «без претензий» может стать трамплином к приобретению чего-то более просторного. К тому же, квартиры-студии выгодно отличаются габаритами, лаконичностью и ценой. А некоторые из них способны удивить своим внутренним миром. Подробности — в нашем рейтинге самых дорогих студий краевой столицы.
Интерьер квартиры-студии. pixabay.com.
5 место. Красивая квартира-студия с чистой парадной
- Цена — 3,48 млн рублей
- Общая площадь — 47,3 кв. м
- Адрес — ул. Взлетная, 46
Квартира за 3,48 млн рублей, которая продается в доме на ул. Взлетная, 46. «Жилфонд».
Дизайн интерьеров этой маленькой, но вместительной квартиры выглядит свежо и интересно. Планировка удобная. Из окон открывается панорамный вид на высотки нового жилого квартала.
Дом, в котором находится квартира, был построен в 2014 году. Он оснащен видеонаблюдением, грузовым и пассажирским лифтами. А еще, как уверяет автор объявления, в здании всегда чистая парадная.
В квартире остаются: встроенная кухня, обеденный столик со стульями, духовка, микроволновка, варочная панель, холодильник, телевизор, стиральная машинка, диван, журнальный столик, кровать с тумбами и т. д.
4 место. Студия для ценителей классики
- Цена — 3,5 млн рублей
- Общая площадь — 28,4 кв. м
- Адрес — ул. Чехова, 20
Квартира-студия в ЖК «Антон Палыч», которая стоит 3,5 млн рублей. «Авито».
Характеристики квартиры-студии описаны в трех словах: новая, уютная и теплая.
Недвижимость находится в ЖК «Антон Палыч» на ул. Чехова, 20. В ней есть все, что нужно будущим жильцам для новоселья — мебель и бытовая техника.
Интерьер студии можно отнести к современной классике с элементами минимализма.
3 место. Маленькая студия с огромной гардеробной
- Цена — 3,6 млн рублей
- Общая площадь — 43 кв. м
- Адрес — ул. Гущина, 150/3
Уютная студия на ул. Гущина, 150/3, которая продается за 3,6 млн рублей. «Этажи».
Одна из проблем малогабаритного жилья — недостаток места для хранения вещей. На помощь потребителям иногда приходят современные дизайнерские решения.
В квартире на ул. Гущина, 150/3 будущим владельцам не придется подключать много фантазии. Место для вещей уже встроено в эту, казалось бы, небольшую студию. В ней есть большая гардеробная.
Кроме того, жилье — светлое и уютное. Во дворе дома оборудована современная детская площадка.
2 место. Маленькая квартира для больших запросов
- Цена — 4,5 млн рублей
- Общая площадь — 35 кв. м
- Адрес — ул. Димитрова, 130
Студия за 4,5 млн рублей, которая находится ул. Димитрова, 130. «Авито».
Данный участник рейтинга недвижимости Барнаула находится в новом доме 2019 года постройки. Он возведен в тихой и спокойной части центра города, вдали от больших проспектов.
В квартире сделан дизайнерский ремонт. Новым хозяевам достанется мягкая, встроенная и корпусная мебель, а также бытовая техника и даже шторы.
Дом находится под круглосуточной охраной. В нем построен двухуровневый паркинг.
1 место. Квартира-студия с панорамным видом на Барнаул
- Цена — 4,9 млн рублей
- Общая площадь — 45 кв. м
- Адрес — ул. Никитина, 107
Квартира-студия за 4,9 млн рублей в ЖК Рlazа. «Циан».
Данная «малютка» находится в жилом комплексе бизнес-класса Рlazа. Она выполнена по индивидуальному проекту. В квартире сделан качественный ремонт, потолки — натяжные с подсветкой, пол сделан из керамогранита, имитирующего мрамор.
ЖК оснащен двухуровневым подземным паркингом для 300 автомобилей. Для каждого из уровней выезд на пр. Красноармейский организован отдельно.
«Отличный вариант для ценителей комфорта и нестандартных планировочных решений», — говорится в объявлении.
Из несомненных плюсов можно назвать мебель, которую нынешние хозяева оставляют покупателям. В квартире останется кухонный гарнитур со встроенной техникой, шкаф-купе и обеденная зона из белого массива дерева.
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