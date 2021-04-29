Алтапресс: МЧС «потушило» волнения барнаульцев насчет скопления пожарных машин возле «Титов-Арены»

К зданию «Титов-Арены» в Барнауле (бывший Дворец зрелищ и спорта им Г. С. Титова) подъехали несколько пожарных машин.

Пожарные у "Титов-Арены". Barnaul22

Горожане говорят, что в здании возможно задымление.

Как узнал altapress.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, на объекте идут плановые пожарно-тактические учения городского пожарно-спасательного гарнизона.

Пожарные у «Титов-Арены». Barnaul22

Ранее в Барнауле прошли масштабные учения в преддверии этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Силовики пресекли условный террористический акт.

Алтапресс