ГОРНЯК22 30.04.2021
Барнаул

Алтапресс: МЧС «потушило» волнения барнаульцев насчет скопления пожарных машин возле «Титов-Арены»

Горняк22
16 часов Ago

К зданию «Титов-Арены» в Барнауле (бывший Дворец зрелищ и спорта им Г. С. Титова) подъехали несколько пожарных машин.

Пожарные у "Титов-Арены". Barnaul22

Горожане говорят, что в здании возможно задымление.

Как узнал altapress.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, на объекте идут плановые пожарно-тактические учения городского пожарно-спасательного гарнизона.

Пожарные у &quot;Титов-Арены&quot;.1 Пожарные у «Титов-Арены». Barnaul22

Ранее в Барнауле прошли масштабные учения в преддверии этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Силовики пресекли условный террористический акт.

Алтапресс

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