Алтапресс: «Венский соловей». История оперной певицы из Барнаула, прославившейся на весь мир

В начале XX века в Барнауле родилась певица, которую впоследствии по всему миру прозвали «венским соловьем» — Рита Штрайх. Звезда этой девушки, как ни удивительно, зажглась в Германии во время войны. Как сложилась ее судьба — в материале altapress.ru.

Рита Штрайх. Открытые источники.

Оперная певица Рита Штрайх родилась в 1920 году в Барнауле. Ее отец — Бруно Штрайх, ефрейтор немецкой армии, попавший в плен на фронтах Первой мировой войны и отправленный в Барнаул, а мать — русская девушки Вера Алексеева.

Детство

Юная Рита Штрайх вместе с родителями переехала в Германию, когда Советская власть разрешила немецким военнопленным вернуться на родину. Благодаря русской матери будущая певица неплохо говорила и пела по-русски, что сыграло большую роль в ее карьере.

Вокальные данные Риты обнаружились рано, она еще в младших классах начала петь на концертах. На одном из них ее заметила и взяла к себе на обучение в Берлин знаменитая немецкая оперная певица Эрна Бергер. Это стало счастливым билетом на оперную сцену для юного дарования.

Рита Штрайх. Открытые источники.

Дебют

Дебют Риты Штрайх на оперной сцене состоялся в 1943 году в городе Оссиг (сейчас Усти-над-Лабем, Чехия) с ролью Зербинетты в опере «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса. Через три года Штрайх выступила в Берлинской государственной опере с партией Олимпии в «Сказках Гофмана» Жака Оффебаха в основной труппе. После этого начался взлет сценической карьеры певицы, которая продолжалась до 1974 года, пишет altlib.ru.

Карьера

За свою долгую карьеру Рита Штрайх выступала во многих мировых театрах. Она имела контракты с «Ла Скала» и баварским радио в Мюнхене, пела в Ковент-Гардене, Парижской опере, а также Риме, Венеции, Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско.

Также она побывала в Японии, Австралии и Новой Зеландии, выступала на Зальцбургском, Байрейтском и Глайндборнском оперных фестивалях.

Рита Штрайх. Открытые источники.

Репертуар

Репертуар Риты включал практически все значимые оперные партии для сопрано. Она была известна как лучшая исполнительница ролей Королевы ночи в «Волшебной флейте» Моцарта, Анхен в «Вольном стрелке» Вебера и других.

Штрайх работала с лучшими оркестрами и дирижерами Европы, записала 65 крупных грампластинок. Кроме этого она пела произведения русских композиторов, которые она исполняла на родном языке.

Из певицы в профессоры

После завершения карьеры Рита Штрайх с 1974 года стала профессором в Музыкальной академии в Вене, преподавала в музыкальной школе в Эссене, давала мастер-классы и возглавляла Центр развития лирического искусства в Ницце. В историю оперного искусства барнаульская дива вошла как «немецкий соловей» или «венский соловей».

Анна Карпова

Алтапресс