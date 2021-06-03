ГОРНЯК22 03.06.2021
Барнаул

Алтапресс: Квартира-блокбастер. В Барнауле продают студию, созданную для шедевров Тарантино и Кэмерона

Горняк22
5 часов Ago

Квартира-студия на ул. Петра Сухова, 2-а совсем недавно появилась на интернет-порталах по продаже недвижимости. За 5,1 млн рублей нынешний хозяин предлагает 71,6 кв. м продуманного пространства с яркими интерьерами и видом на гаражи и крыши старых домов Потока.

В Барнауле продается квартира-студия за 5 млн рублей. "Циан".

Автор объявления уверен, что квартира, выставленная на продажу, обязательно понравилась бы Квентину Тарантино. По его мнению кинорежиссер мог бы создать здесь очередной шедевр. При этом, интерьер вряд ли подойдет для продолжения «Убить Билла» или «Однажды в Голливуде», а вот кровать в лиловых тонах неплохо бы смотрелась на постерах ремейка «Криминального чтива». Да и публика на Потоке колоритно смотрелась бы в кадре очередного фильма знаменитого любителя кровавых сцен.

В продолжение темы классиков кинематографа автор фантазирует дальше. Он подчеркивает, что для барнаульской квартиры-студии «Джеймс Кэмерон пишет новый сценарий». Вряд ли кто-то спрашивал у создателя научно-фантастических блокбастеров, так ли это.

Если вернуться из Голливуда в барнаульские реалии, то о квартире можно сказать следующее: дом, где она находится, построен практически на красной линии, в нескольких метрах от пр. Ленина. Здание кирпичное, теплое, с толстыми стенами и смотровой площадкой на крыше.

В Барнауле продается квартира-студия за 5 млн рублей.1 В Барнауле продается квартира-студия за 5 млн рублей. «Циан».

В самой квартире сделан относительно новый ремонт. Выбор контрастных оттенков для разных зон помещения визуально разгружает и разделяет пространство студии.

В квартире большие, панорамные окна, довольно большая площадь для подобного вида недвижимости, теплые полы и специально выделенное место для детской кроватки.

В Барнауле продается квартира-студия за 5 млн рублей.2 В Барнауле продается квартира-студия за 5 млн рублей. «Циан».

К списку преимуществ можно добавить еще одно — хорошая шумоизоляция.

«Создана специально для начинающих музыкантов и любителей группы АС/DС», — пишет автор.

На первом этаже дома есть магазины и организации сферы бытового обслуживания — управляющая компания и салон красоты.

Территория жилого здания огорожена и находится под видеонаблюдением.

Свежие объявления о покупке-продаже недвижимости в Алтайском крае смотрите на сайте kuprod.ru.

Алтапресс

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