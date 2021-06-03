Алтапресс: Ребенка в Барнауле увезли на «скорой». Ему на голову бросили бутылку с водой

Мальчика в Барнауле увезли в больницу после падения ему на голову пятилитровой бутылки с водой, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».

Ребенок получил травму в Барнауле после падения бутылки с высоты. vk.com/incident22.

ЧП случилось накануне вечером. «В Барнауле дети скинули на голову маленькому мальчику пятилитровую бутылку воды», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Взлетная, 3.

Ребенка, ученика четвертого класса, увезли медики скорой помощи. На место для разбирательства прибыла полиция.

Алтапресс