Алтапресс: Тревел-блогер, поэт и оппозиция. 9 алтайских политиков, освоивших Инстаграм

Социальные сети стали площадкой, где кто угодно может высказать свои претензии лично губернатору или министру. Такой «инцидент менеджмент» рекомендован администрацией президента. Причем придерживаются его и депутаты различных уровней. Altapress.ru выбрал самых активных алтайских политиков в Инстаграме и узнал, сколько у них подписчиков, как они ведут свои аккаунты и о чем пишут друг другу в комментариях.

Инстаграм. ССО

Виктор Томенко

Еще год назад на аккаунт Виктора Томенко в Инстаграме были подписаны 89 тысяч человек. Сейчас — уже 110 тысяч. Особый прирост аудитории его страница получила в первые месяцы пандемии. Тогда Инстаграм, по сути, стал единственным прямым каналом общения Томенко с жителями Алтайского края. И продолжает им быть сейчас.

Губернатор публикует на своей странице новости, видеопоздравления и даже личное. Так, к своему 50-летию Виктор Томенко показал подписчикам снимки детства и юности. Кажется, это его единственная публикация, под которой нет ни одной жалобы в комментариях — одни поздравления.

Жители Алтайского края особенно любят наблюдать за спортивными успехами главы региона. Снимки с тренировок получают больше всего лайков. Например, последний пост об утренней зарядке на улице собрал более 12 тысяч отметок «Нравится».

Сергей Писарев

Поначалу и не поймешь, что это блог депутата АКЗС. Instagram-аккаунт Сергея Писарева наполнен снимками животных Барнаульского зоопарка, иногда — рецептами, крайне редко — политической повесткой.

Страницу Писарев ведет активно. Контента у депутата хоть отбавляй. За последний месяц он пополнил аккаунт более чем 70 постами. Пока altapress.ru готовил этот обзор, Сергей опубликовал еще один — показал своим подписчикам, как он кормит енотов.

За профилем депутата следят 12,5 тысяч человек. Они активно лайкают и комментируют записи. Да и как не лайкнуть тигрят или зебру?

Александр Студеникин

Единственный глава алтайского города в нашей подборке. Инстаграм Александра Студеникина читают почти 10 тысяч человек. Мэр Бийска рассказывает подписчикам о событиях города и района, поздравляет с праздниками, а те в ответ оставляют жалобы в комментариях. Это выглядит как ведение страницы «для галочки».

Но однажды Инстаграм «спас» Студеникина. В конце марта 2021 года он опубликовал пост, в котором объявил о своей отставке. Тогда в интернет-сообществе поднялась волна в его поддержку, и Студеникин остался. Что сработало лучше — присутствие мэра в Инстаграме или его заслуги, остается только гадать. Однако то, что жители выступили против решения Студеникина именно на этой площадке — факт.

Наталья Кувшинова

Депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова — тревел-блогер среди политиков. Вчера была в Крутихе — осматривала подлежащий ремонту ДК, сегодня поехала в Рубцовск на юбилей университета. И на открытие Кубка мира по гребле тоже успела.

Обо всех поездках Кувшинова рассказывает в Инстаграм-блоге, на который подписаны более 6 тысяч человек.

Алексей Перфильев

Подписаться на блог министра спорта Алтайского края в Инстаграме стоит тем, кого интересуют спортивные и общественные события региона. Например, Перфильев рассказывал о предстоящих субботниках в печально известном парке «Юбилейный».

Посты чиновника написаны доступным языком: никаких «в рамках проведенного мероприятия» и «согласно положению конкурса». Тут все четко, по делу и с эмодзи — как и положено в Инстаграме. На аккаунт министра подписаны 3255 человек.

Алексей Якунин

На аккаунт одного из лидеров барнаульских эсеров Алексея Якунина подписаны 213 тысяч человек. Да, все верно: Якунин в два раза обогнал губернатора края по количеству подписчиков.

В своем блоге депутат рассуждает об острых проблемах города и края, снимает видео-опросы населения, а также показывает свою семью. В общем, почти среднестатистический блогер.

Кстати, TikTok у него тоже есть.

Елена Безрукова

Инстаграм-аккаунт для тех, кому по душе читать, а не рассматривать фото. Министр культуры края ведет небольшой «уютный» блог, на который подписаны 1700 человек. Там Елена Безрукова публикует свои стихи, а также живописные подписи к вроде бы обыкновенным фотографиям.

Стихотворения Елены Безруковой

На бельевой веревке за окном

Спят капли, пропустившие минуту,

Когда зима прошла сквозь этот дом,

А нас не разбудила почему-то.

И в этом сне мы долго не умрем,

Пусть мы не знаем (мы и так не знали),

Что происходит в воздухе сыром,

Пугливом, как забытый звук в рояле.

Воздух вдыхая, подраненный

Неразделённой весной,

Всё принимаю заранее,

Что ты задумал со мной.

За дерзновенье довериться

Вещей печали твоей

Жизнь никогда не изменится

На подражание ей.

Строки бедою горячечной

Рушатся между висков.

Сколько души нерастраченной!

Вот и неси высоко.

Нити светонакаливания.

Сонный Бог изнутри…

Поезда покаяния,

Фонари, фонари…

Ночь высокая, целая,

Даже целая мгла.

Я так много не сделала

Для тебя, а могла …

Мы так много растратили

Слов, и жизней, и бед.

Я как будто сестра тебе,

А как будто и нет…

Деятельность Безруковой как министра в Instagram тоже освещается. Подписчики чиновницы всегда в курсе культурных событий города и края.

Мария Прусакова

«Похоже единственный оппозиционер в АКЗС», — говорят про Марию Прусакову подписчики. За ее аккаунтом в Инстаграме наблюдают почти две тысячи человек. Лидер алтайских коммунистов рассказывает им о своей политической деятельности и лишь иногда позволяет себе опубликовать фото с многозначительной цитатой какого-нибудь классика.

Интересно, что среди комментаторов на странице Марии Прусаковой замечен герой нашей подборки Сергей Писарев. Под одним из постов коммунистки он написал: «Депутаты единороссы вас обожают».

#Вашдепутатбессарабов

Даниил Бессарабов, депутат Государственной Думы, практически каждый день публикует в своем профиле новый пост, в котором рассказывает об очередной поездке, встрече, выступлении.

Регулярность позволяет ему постоянно оставаться в ленте у своих подписчиков, которых у Бессарабова почти четыре тысячи.

Он даже придумал персональный хэштег, которым сопровождает каждую фотографию в профиле: #вашдепутатбессарабов.

Алтапресс