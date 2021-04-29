Алтапресс: Вырубку Караканского бора на границе Алтая и Новосибирской области объяснили желанием «срубить бабла»

Житель Новосибирской области Владимир Берязев рассказал в своем Facebook о массовой вырубке Караканского бора, которую якобы покрывают местные чиновники.

Караканский бор. Вырубка леса. facebook.com/vladimir.beryazev. Фото: Виктор Савин.

Владимир отметил, что в феврале присутствовал на встрече с главой администрации Ордынского района, на территории которого расположен реликтовый бор.

Обсуждали проблемы стремительно растущей туристической нагрузки. На встрече присутствовал и руководитель компании, которая официально занимается вырубками в бору — в одном из крупнейших в Западной Сибири.

«Он тогда с уверенностью в голосе произнес: „Да, рубим и будем продолжать рубить. И даже в рекреационной 200-метровой прибрежной зоне, у нас все по закону“», — рассказал Владимир, подчеркнув, что имеет запись со встречи.

Новосибирец предположил, что, по всей видимости, «дровосеки» имеют покровителей во власти, поскольку никто не препятствует вывозу «кругляка сосны по триста кубов в сутки, если не больше».

«Хочется спросить, кто покрывает разгульные действия. В преддверии принятия закона о природоохранной зоне на территории бора Каракан стремятся уничтожить как можно больше участков леса, стараясь успеть срубить сосны, а в итоге — бабла», — возмущается Владимир.

По его мнению, такие варварские рубки позволяет Лесной кодекс РФ. Документ якобы помогает «любителям легких денег» зарабатывать на будущем детей и внуков, которые могут не застать Караканский бор.

В подтверждение сибиряк опубликовал фотографии участков соснового бора, «сделанные 21 апреля 2021 года в водоохранной 200-метровой зоне, где рубка запрещена».

Яндекс.КартыКараканский бор

Стоит отметить, что власти давно обсуждают придание Караканскому бору статуса природного парка. В июле 2020 года новосибирский губернатор Андрей Травников заявил, что решение о создании особо охраняемой природной территории надо принимать.

Однако создание национального (или природного) парка осложняется тем, что бор расположен на территории двух регионов — Новосибирской области и Алтайского края.

Кстати, в 2020 году новосибирские депутаты, обсуждая судьбу и работы по сохранению Караканского бора, назвали «безлесной пустыней» Алтайский край, примыкающий к региону.

Депутаты отметили, что необходимо обратить внимание на опыт соседей, чтобы его не повторять и сохранить уникальный лес. А на деле получается, что и у новосибирцев это не очень получается.

Караканский бор — это преимущественно сосновый лес, возникший на древних террасах Оби в постледниковое время. Также этот бор называют лесным оазисом из-за исключительного биоразнообразия. В 2019 году на алтайской части реликтового бора обнаружили неизвестное озеро в форме метеоритного кратера.

Алтапресс