Алтапресс: Жителей Алтайского края зовут на бесплатное ЭКГ

3 и 4 июня в Барнауле можно будет пройти бесплатное медицинское обследование. Медики предлагают проверить основные показатели экспресс-методами, сообщил алтайский минздрав.

Бесплатное обследование. zdravalt.ru

Обследование проводит краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики с 10:00 до 15:00 на Янтарном рынке по адресу: ул. Сухэ-Батора, 3а.

С собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.

Всем желающим проведут:

Экспресс-анализ крови на сахар и холестерин.

Экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ на кардиовизоре.

Измерение уровня насыщения крови кислородом ( сатурация) с помощью пульсоксиметра.

сатурация) с помощью пульсоксиметра. Измерение артериального давления.

Измерение внутриглазного давления , остроты зрения.

остроты зрения. Измерение мышечной силы ( динамометрия).

динамометрия). Измерение веса , роста , объема талии , бедер , определение индекса массы тела.

По результатам обследования врач-терапевт даст заключение.

Алтапресс