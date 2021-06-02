ГОРНЯК22 03.06.2021
Барнаул

Алтапресс: Жителей Алтайского края зовут на бесплатное ЭКГ

Горняк22
15 часов Ago

3 и 4 июня в Барнауле можно будет пройти бесплатное медицинское обследование. Медики предлагают проверить основные показатели экспресс-методами, сообщил алтайский минздрав.

Бесплатное обследование. zdravalt.ru

Обследование проводит краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики с 10:00 до 15:00 на Янтарном рынке по адресу: ул. Сухэ-Батора, 3а.

С собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.

Всем желающим проведут:

  • Экспресс-анализ крови на сахар и холестерин.
  • Экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ на кардиовизоре.
  • Измерение уровня насыщения крови кислородом (сатурация) с помощью пульсоксиметра.
  • Измерение артериального давления.
  • Измерение внутриглазного давления, остроты зрения.
  • Измерение мышечной силы (динамометрия).
  • Измерение веса, роста, объема талии, бедер, определение индекса массы тела.

По результатам обследования врач-терапевт даст заключение.

Алтапресс

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