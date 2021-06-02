Алтапресс: Жителей Алтайского края зовут на бесплатное ЭКГ
3 и 4 июня в Барнауле можно будет пройти бесплатное медицинское обследование. Медики предлагают проверить основные показатели экспресс-методами, сообщил алтайский минздрав.
Бесплатное обследование. zdravalt.ru
Обследование проводит краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики с 10:00 до 15:00 на Янтарном рынке по адресу: ул. Сухэ-Батора, 3а.
С собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.
Всем желающим проведут:
- Экспресс-анализ крови на сахар и холестерин.
- Экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ на кардиовизоре.
- Измерение уровня насыщения крови кислородом (сатурация) с помощью пульсоксиметра.
- Измерение артериального давления.
- Измерение внутриглазного давления, остроты зрения.
- Измерение мышечной силы (динамометрия).
- Измерение веса, роста, объема талии, бедер, определение индекса массы тела.
По результатам обследования врач-терапевт даст заключение.