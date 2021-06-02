ГОРНЯК22 03.06.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле на Змеиногорском тракте произошло жесткое ДТП (обновлено)

Горняк22
15 часов Ago

На Змеиногорском тракте в районе Сибирской долины произошло жесткое ДТП с пострадавшими, сообщает паблик «Инцидент Барнаул». Как видно на опубликованных кадрах, у легкового автомобиля сильно повреждена передняя часть, эвакуатор частично съехал в кювет.

ДТП на Змеиногорском тракте. ВК "Инцидент Барнаул".

Как рассказали в ОГИБДД Барнаула, произошло столкновение автомобиля «Тойота Королла» под управлением водителя мужчины 1979 года рождения, автомобиля «Хендай Солярис» под управлением водителя мужчины 1956 года рождения и автомобиля Джак под управлением водителя мужчины 1975 года рождения.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД Барнаула, информация о пострадавших уточняется.

Очевидцы сообщают о большой пробке на Змеиногорском тракте.

Обновлено: 22:07

По словам очевидца двоих увезли на скорой, это водитель и пассажирка сидевшая спереди. Они в тяжелом состоянии, сидевшие сзади особо не пострадали, сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

31 мая в Алтайском крае произошло два крупных ДТП. Одна авария случилась на автодороге «Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница с Кемеровской областью», погибло пять человек.

Утром того же дня на трассе «Повалиха — Первомайское — Журавлиха — Шатуново» ДТП унесло жизни троих человек.

Алтапресс

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