Алтапресс: Мозговое землетрясение. Барнаульский невролог рассказала, как живут люди с эпилепсией

Эпилепсия — одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире. Она может протекать практически незаметно, а может полностью подчинять себе жизнь человека, так что ему потребуется постоянная помощь. Врач-невролог краевого центра охраны материнства и детства Наталья Загайнова рассказала Altapress.ru, можно ли предсказать приступ, что при этом происходит в мозге и как помочь человеку с эпилепсией.

Мозг. unsplash.com

Отчего возникает эпилепсия

Помимо инсультов и мозговых травм, которые могут стать спусковым крючком для эпилепсии, есть и генетические причины. Родителям заболевших детей это кажется нереальным — на фоне общего здоровья вдруг начинаются приступы.

Это связано с так называемыми мутациями de novo. Такие генетические изменения не наследуются от родителей — они могут быть вполне здоровыми людьми — а происходят во время внутриутробного развития.

«Это очень трудно принять: никто не виноват в том, что ребенок родился с таким заболеванием, просто так получилось. В определенном возрасте просто впервые случается приступ», — говорит Наталья Загайнова.

Причиной могут стать родовые травмы, опухоли мозга, инфекции (энцефалиты, менингиты), нарушения мозгового кровообращения, гормональные сбои (особенно недостаток тестостерона), нейродегенеративные заболевания (болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз), нарушения обменных процессов.

Среди факторов риска врачи называют частые стрессы и эмоциональное перенапряжение, физическое переутомление и резкую смену климатических условий.

Беременность. Девушка. Pixabay.com

В каком возрасте проявляется болезнь

Эпилепсия может начаться в любой момент, даже когда малыш еще находится в утробе матери. Это могут зафиксировать специальные приборы. Разные формы эпилепсии начинаются в разное время: есть младенческие, детские, подростковые.

Взрослые тоже не застрахованы от этой напасти. Если нет каких-то выраженных причин, например, травмы, то такую эпилепсию называют идиопатической, она чаще поражает людей в молодом возрасте — до 25 лет.

Цифра

50 млн человек в мире страдают эпилепсией, по данным Всемирной организации здравоохранения.

Эпилепсия — это навсегда?

Есть формы, которые проходят. «Например, эпилепсия проявляется в детском возрасте, а потом ребенок как бы „перерастает“ ее на фоне лечения, — говорит невролог. — Есть формы, которые проходят сами по себе без всякого медикаментозного вмешательства, правда, это редкий случай».

Эпилептический приступ может длиться от нескольких секунд до нескольких часов.

Дети. Валерий Степанюк

Какими бывают приступы

Эпилепсия не всегда проявляется судорогами. Например, больной может просто остановиться и засмотреться в одну точку. При этом могут наблюдаться дрожание век, глотание и запрокидывание головы или падение головы на грудь. Приступы продолжаются только несколько секунд и часто остаются незамеченными со стороны окружающих.

Тонико-клонические приступы самые частые, и их сразу могут распознать даже те, кто никогда с этим не сталкивался.

В начале возникает напряжение мышц, часто больной кричит. Увеличивается частота сердечных сокращений и повышается артериальное давление. Пациент падает, дыхание становится тяжелым, затрудненным, появляется слюнотечение.

Возникают подергивания мышц, обычно во всех конечностях, с короткими периодами расслабления. В конце часто наблюдается недержание мочи. Конвульсии прекращаются через несколько минут, а затем наступает сонливость, спутанность сознания, головная боль. При пробуждении пациенты не помнят о случившемся.

Мозг google.ru

Миоклонические приступы — это внезапные, очень короткие, непроизвольные флексорные сокращения всего тела или его части, например, руки или головы. Иногда больной может упасть, однако после падения приступ сразу прекращается, и человек встает.

Атонические и тонические приступы очень редки. Обычно они происходят при тяжелых формах эпилепсии. В первом случае это внезапная утрата тонуса мышц, вследствие которой пациент падает на землю. Судорог при этом нет. Приступ быстро прекращается.

Во втором случае тонус мышц, напротив, внезапно повышается, они оказываются ригидными — скованными в одной характерной позе — согнутая спина, руки и ноги. При этом пациент также падает.

Что происходит в мозге во время приступа

В общем виде механизм появления приступов состоит в синхронизации работы всех нервных клеток в определенной зоне, где возникают избыточные электрические разряды. Она называется эпилептогенным очагом.

«Это похоже на сейсмическую активность в коре головного мозга, — рассказывает Наталья Загайнова. — Патологический импульс активирует очаг, а затем распространяется на участки мозга. В зависимости от того, какие именно области оказываются поврежденными, мы наблюдаем ты или иные клинические проявления».

Мозг. Открытые источники.

Какие могут быть осложнения

Если эпилепсию не лечить, что частые приступы могут привести к постепенному ухудшению умственной деятельности и деградации личности (эпилептическая энцефалопатия). Это особенно характерно для алкогольной эпилепсии.

Самое опасное осложнение — эпилептический статус — когда приступы следуют друг за другом через короткие промежутки времени, а между ними человек не приходит в себя. Тогда возможен отек головного мозга, остановка дыхания и сердца.

Факт

Риск преждевременной смерти у больных эпилепсией почти в три раза превышает средний показатель.

Может ли человек «предсказать» приступ

При некоторых формах эпилепсии у больного возникает предчувствие — аура. Это могут быть как неприятные ощущения, так и приятные — зрительные, слуховые, вкусовые, обонятельные, сенсорные галлюцинации — в зависимости от того, какая область мозга «задета» приступом.

Кому-то кажется, что перед глазами что-то мелькает, как при мигрени, может возникнуть чувство страха или постороннего присутствия, беспокойство или, напротив, эйфория, дежа вю. У некоторых возникает ощущение «бабочек в животе» из-за стимуляции определенных мозговых зон. У одного и того же пациента могут раз от разу быть разные ауры или не быть вообще. Или одновременно случаются несколько.

Внезапные приступы представляют большую угрозу, чем те, что с аурой. Главная опасность — травма: приступ может начаться на дороге, в машине, в школе — в любом месте, где падать небезопасно — есть риск разбиться и получить серьезные ушибы.

Толпа. СС0

Как лечат эпилепсию

В том, что заболевание у конкретного пациента не купируется с возрастом самостоятельно, должны быть уверены сразу несколько специалистов. Такой консилиум может принять решение вовсе не лечить эпилепсию, а просто вести постоянное наблюдение.

В основном же терапию начинают с противосудорожных препаратов. При отсутствии эффекта одно лекарство заменяют на другое или прибегают к терапии сразу несколькими препаратами.

Если и это не дает положительной динамики, начинают электростимуляцию блуждающего нерва в области шеи, в функции которого входит передача электрических импульсов мозгу.

Пациенту в область левой ключицы или подмышки вшивают имплант — генератор импульсов, а в шее делают небольшой разрез, чтобы прикрепить два тонких электрода к блуждающему нерву. Эти проводки не видны снаружи, они проходят под кожей. Параметры стимуляции устанавливает врач.

Такая терапия все же не может полностью излечить эпилепсию, но зато снизит количество и интенсивность приступов.

Есть и хирургическое лечение. Врачи-нейрохирурги могут буквально удалить очаг эпилепсии или разобщить, «отодвинуть» его от остальной здоровой части мозга. Такой радикальный метод иногда позволяет пациенту полностью выздороветь.

Цифра

70% людей с эпилепсией могут жить без приступов болезни при условии надлежащей диагностики и лечения.

Мужчина в толпе. Город. СС0

Как понять , что у ребенка эпилепсия

Чаще всего, болезнь начинается на фоне общей задержки развития. «Приступ не всегда бывает в виде судорог. Иногда малыш просто вздрагивает, — рассказывает Наталья Загайнова. — Если есть хоть малейшие сомнения, лучше снять поведение ребенка на видео и показать неврологу. Потому что не всегда родители могут словами точно объяснить, что именно происходит».

По словам специалиста, часто родители путают такие приступы с испугом — ребенок вздрагивает и вскидывает ручки. Или, напротив, наклоняется вперед, сводя конечности. Если одинаковое поведение повторяется несколько раз, с большой вероятностью это эпилептический приступ.

У детей более старшего возраста такие приступы возможны во время ночного сна дома или дневного в детском саду. У них замечают судороги и вызывают «скорую помощь». Такой пациент требует госпитализации и точной диагностики.

Наталья Загайнова говорит, что если приступы эпилепсии не часты и не грозят какой-то травмой (когда ребенок не падает), то нет противопоказаний к посещению детского сада. Напротив, такому ребенку требуется социализация.

Все воспитатели и медработник в детском саду должны быть в курсе ситуации, чтобы можно было вовремя казать помощь.

Факт

Согласно приказам Минздрава, невролог должен осмотреть все здоровых детей в возрасте одного месяца. Затем при отсутствии жалоб — в возрасте 1 год.

Младенец, роды. unsplash.com

Как помочь человеку в приступе эпилепсии

Есть эпилептические приступы, при которых человек остается в сознании. Он может справиться самостоятельно. Но придется все же обратиться к врачу.

Если стало понятно, что нужна помощь, нужно обязательно убрать подальше все опасные предметы или отодвинуть самого человека. «Конечно, его нужно будет перенести, например, с проезжей части, — говорит невролог. — Но в остальных случаях, когда нет опасности, специально перетаскивать человека никуда не надо, оставьте на том месте, где он есть, положите под голову что-нибудь мягкое во избежание травм, расстегните и ослабьте тесную одежду, особенно у горла, чтобы освободить дыхание».

Решивший помочь человеку с эпилепсией должен понимать, что приступ невозможно остановить физически, и что помощь, оказанная неверно, иногда несет вред.

Например, вопреки убеждениям, нельзя насильно сдерживать конвульсии. «Прижимая конечности и наваливаясь на пострадавшего всем телом, можно навредить не только ему, но и себе самому, — предупреждает врач. — Лучше вообще никак не стеснять движения тела».

Сила мышечных сокращений в приступе настолько велика, что возможны кровоподтеки, растяжения или даже переломы.

Барнаульские подростки отметили Ивана Купалу в фонтанах.

Много мифов связано с прикушенным во время приступа языком. Это, как правило, происходит в самом начале приступа, так что скорее всего человек уже травмировался, и попытки предотвратить это бесполезны.

Разжимать челюсть также не стоит. Если делать это пальцами, в приступе человек может довольно сильно их прикусить. «Пользоваться твердыми предметами тоже нельзя, так можно сломать больному зубы, он потом вам спасибо не скажет, — говорит невролог. — Единственно верное решение — перевернуть пострадавшего на бок, чтобы язык принял „безопасное“ положение и не запал, перекрыв дыхание».

После приступа больной часто чувствует слабость и засыпает. В этом случае не надо его тревожить, чтобы дать возможность нервным клеткам восстановиться.

Некоторые приступы можно снять только медикаментозно, поэтому необходимо вызвать «скорую помощь» и оставаться с пострадавшим до ее приезда. Важно засечь время, когда начался приступ, поскольку его длительность и характер будут важны для врача.

Факт

Наиболее частые травмы при эпилепсии — утопление (при приеме ванны или купании в открытых водоемах), травмы головы (при падении), ожоги (на природе или дома при приготовлении пищи и использовании бытовых приборов).

Справка

В краевом Центре охраны материнства и детства есть Школа для родителей детей, страдающих эпилепсией.

Родители узнают о правилах образа жизни детей, больных эпилепсией: как обеспечить комфорт для полноценного всестороннего развития личности, организовать безопасное пространство, досуг, режим сна и отдыха; как оказывать правильную первую помощь при приступе и принимать лекарства.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (3852) 56-98-19 в отделении неврологии.

Алтапресс