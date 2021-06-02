ГОРНЯК22 03.06.2021
Барнаул

Алтапресс: Азотное шоу и ожившие статуи. Как прошел первый день лета в Барнауле

Горняк22
15 часов Ago

В первый день лета — в День защиты детей — фотокор altapress.ru прогулялся по Центральному парку Барнаула и делится своими фото-впечатлениями.

День защиты детей 1 июня 2021 года. Барнаул, парк Центральный. Анна Зайкова.

Программа Дня защиты детей была определенно насыщенная: по парку бродили ожившие статуи, детей развлекали супер-дымовухой — шоу с жидким азотом… В общем, было весело. Кстати, не только детям.

И еще одно «кстати»: Международный день защиты детей официально учредили в 1949 году в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.

Впервые День защиты детей отметили в 1950 году — ну, это для справки. Вдруг вы не знаете.

Алтапресс

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