Алтапресс: Дима жаждет интима. Как корреспондент altapress.ru устраивалась вебкам-моделью и чуть не стала зарабатывать больше

Жизнь у вебкам-моделей — как в фильмах. Большие деньги, мужчины и ежедневные кинопоказы. Только «виртуалки» вместо красной дорожки часто получают шанс на эмоциональное выгорание. Подвластны ли вебкаму вершины качества и Голливуд, разбирался altapress.ru. И главное — мы отдали нашего журналиста на съедение кровожадному эротическому моделингу. Только, чтобы разузнать, а не для дела.

Интим. CCO

Из любопытства

В апреле 2021 года прогремела премьера провокационного сериала «Хэппи-энд» (режиссеры — Лена Тронина, Денис Власенко). Герои сюжета Влад и Лера переезжают в Москву. Там они работают в вебкам-индустрии.

Наша редакция старается не отставать от веяний столицы. Мы захотели узнать о новом виде предпринимательства как можно больше.

Кадр из сериала «Happy End». kinopoisk.ru

Внимание! Altapress.ru ни в коем случае не призывает к оказанию сексуальных услуг. Не повторяйте наш опыт. Материал носит исключительно информационный характер.

Дать объявление , чтобы дали на пропитание

Чтобы лучше понять, зачем и как девушки и зрелые дамы занимаются виртом, наш журналист Анастасия Бичакова зарегистрировалась на популярном сайте эротических услуг.

Для авторизации понадобилось заполнить анкету — одинаковую как для «ночных бабочек», так и для вебкам-моделей.

Резюме. Поиск работы. unsplash.com

«Извините , нолики не подходят»

В «резюме» следует вписать возраст, рост, размер груди, цвет волос и ориентацию. Кроме того, при создании аккаунта нужно указывать номер телефона — и в этой строке мы, взвесив риски, не пожалели нулей. Подписали «+7−000−000−00−00». Как и следовало ожидать, страница без реальных контактов оказалась неактивной.

В графе «О себе» пришлось подробно рассказать о способностях и умениях — сообщение, по правилам портала, должно быть не короче 200 знаков.

Обнаженная женщина. СС0

Вот что у нас получилось: «Симпатичная девушка с аппетитными формами готова снять для милого щедрого молодого человека видео. Согласна также на фото. За подробностями на почту ***. Отвечаю всем. Реальный интим не предлагать, только вирт, ограничение контактов — 1 в час».

Орфография и пунктуация искажены намеренно. Так, посчитали мы, подозрений от клиентов будет меньше.

Расценки на свой «труд» ( уточняем — до исполнения обязанностей дело не дошло) Анастасия выбрала следующие:

Фото и видео — 2 тыс. руб.

Пикантная переписка — 1 тыс. руб.

«Никакой жестокости»

В список актерских амплуа наша подставная модель поместила «Госпожу» и «Рабыню». Галочку она поставила и у позиции «Исполняю стриптиз. Не профи».

В конце анкеты потребовалось прикрепить фотографии. Регламент амурного сайта оказался довольно строгим: надо загрузить 3 изображения без логотипов, контактных данных, открытых гениталий и любовных сцен.

Женские ноги. fishki.net.

Настоящим ударом стало условие «Не брать картинки из соцсетей и фотобанков. Проверяем». Чтобы не выкладывать на общее обозрение лицо и фигуру, мы пополнили галерею фотографиями ног. А к объявлению добавили подпись с ошибками «Люблю фут фетешистов».

Для пользователей ресурса предусмотрены платные возможности: обычное, TOP- и VIP- размещения, поднятие анкеты, отключение и удаление комментариев. Стартует прайс от 50 руб.

Авантюра «схлопнулась»

Несмотря на старания, заказчиков мы не привлекли.

Сим-карты. 22.мвд.рф

Анастасия Бичакова,

корреспондент:

— Я не активировала анкету потому, что у меня нет ненужной сим-карты, которую после эксперимента можно было бы выбросить или заблокировать. Так что я осталась без клиентов. А ведь каждому планировала вальяжно отвечать: «Простите, на этой неделе занята. Договоримся о видеовстрече позже».

Распределить нагрузку

Найти вакансию «вебкам-модель» можно на сайтах соответствующих студий.

Организации к тому же предоставляют девушкам помещения для общения с клиентами.

Комната. Интерьер. Диван. СС0

Сервисы для поиска «фривольной» работы заполнены отзывами и агитацией: «Измени свою жизнь прямо сейчас! Наши модели одеваются в лучших бутиках», «Ты в шаге от денег. Все в твоих руках».

Дизайн интернет-порталов выполнен по последним модным тенденциям. Царит минимализм, внушающий полное доверие. В оформлении преобладают серый и белый цвета. Выделяются только фото из офисов. На них изображены яркие интерьеры. С большими диванами, просторными столами и вычурными торшерами.

Карьера. Выбор. СС0

Почти на каждом сайте есть калькулятор дохода. Чтобы рассчитать заработок, нужно предоставить данные о знании языков и желаемом трудовом графике. Кроме того, нужно выбрать категорию съемок. Их две: Hot flirt (в обнаженном виде. — Прим. ред.) и Non nude (в одежде. — Прим. ред.).

Некоторые студии допускают работу в семейной паре.

Мы присмотрелись к предложениям платформы с устрашающим названием. Таким, будто за будущими сотрудницами пристально следят инопланетяне или призраки. Переводится имя компании как «Мировая камера».

Секс, женщина. СС0

Ни денег , ни стажа

«Мировая камера» занимается наймом моделей, которые готовы общаться с иностранцами.

Загружать личные данные на сайт мы снова не решились и связались с агентами компании в WhatsApp.

Завязался подробный диалог.

Собеседование. Карьера. СС0

— Здравствуйте! Нашла ваш номер в интернете. Я из Барнаула. В этом году выпускаюсь из университета. Филолог. Работать пока негде… Подружка — вебкам-модель — говорит, что много зарабатывает. Я немного побаиваюсь, но хочу узнать подробнее. Скажите, это безопасно? — говорит наш корреспондент.

— Добрый день! Вы оставляли заявку в интернете? Все верно?

Страх, депрессия, отчаяние. CC0

— Нет. Пока хочу просто узнать.

— Поняла. Буду вашим личным менеджером. Позвольте задать несколько вопросов. Сколько вам лет? Какая у вас есть техника: ноутбук, телефон, стационарный компьютер с камерой? Есть опыт в этой сфере?

— Мне 23. При себе всегда телефон. Никогда не работала…

Заморские зазнобы

Наша новая знакомая из «отдела кадров» любезно рассказала о тонкостях работы.

По ее словам, в обязанности моделей входит общение с мужчинами в онлайн-видеочате. На зарубежном сайте. Основной поток клиентов — европейцы и американцы.

Компьютер. CCO

Полиглотам проще

— Знать иностранный язык необязательно, — говорит менеджер. — У нас удобные переводчики. Но все же… Как у вас со знанием английского?

— Неплохо. Уровень В1-В2, — правдиво отвечает Анастасия. Не зря же диплом на полке пылится.

— Прекрасно. Сразу будет легче зарабатывать достойно.

Образование. Учебники. открытые источники (CC0)

Дальше последовало успокоительное предложение: «У вас же остались вопросы? Задавайте, не стесняйтесь».

Репутация и рост

Закончился (хотя нам это лишь показалось) разговор с представительницей «Мировой камеры» обсуждением клиентов и трудового режима.

— А есть риск, что мужчина неадекватный?

— Обычно посетители — с головой на плечах. Но если возникает непредвиденная ситуация, то человека можно заблокировать или удалить из трансляции.

Микрофон. Трансляция. pixabay.com

— Как часто надо выходить в эфир?

— Вы сама выбираете. График свободный, но мы будем постоянно интересоваться успехами. В целом рекомендуем работать не меньше 4 дней в неделю и 5 часов в день. Это требуется для рейтинга и особенно важно для новичков. Чтобы клиенты видели вас чаще и привыкали.

Снова здравствуйте

Через сутки обоюдного молчания личный менеджер написала: «Добрый день! Подскажите, актуальна ли для вас наша вакансия».

Мороженое, эротика. СС0

— Пока думаю. Страшновато. Да и не знаю, как родные отнесутся.

— Хорошо, — пришел короткий ответ.

Неожиданный поворот

Задумавшись, действительно ли безопасность «вебкамщицам» гарантирована, Анастасия Бичакова слегка обновила легенду. И оставила заявку на вакансию Non nude в другом агентстве. С просьбой перезвонить.

Датчик движения и веб-камера. Анна Зайкова

Анастасия Бичакова,

корреспондент:

— Со мной связывается анонимная барышня. Судя по голосу, лет 25−30. Она с осторожностью спрашивает: «Что бы вы хотели узнать?» Я в миг делаю голос хриплым и завожу слезливую шарманку: «Ой, даже не знаю, как сказать. Меня парень бросил… Вуз оканчиваю, работать негде. Ищу острых ощущений». — А вам сколько лет? — по стандарту интересуется менеджер. — 23, — снова без зазрения совести прибавляю себе лет. — Опыт есть? — Нет. — Вообще представляете, что такое вирт? — Косвенно.

Эротика. Женщина. Белье СС0

Дальше от неловкой паузы зазвенело в ушах. Но я быстро дала собеседнице понять, что осознаю серьезность профессии: «Да я и в другие компании писала . Прицениваюсь». Беспардонно льщу: «Но вы первые, с кем говорю по телефону».

— И что вам отвечали до этого?

— Что могу устроиться. Пусть и новичок. Тем более английский выше среднего.

Доверчивая (до этой минуты) собеседница вдруг скороговоркой выдает список вопросов: «Откуда такой уровень языка? Где учились? Что оканчиваете? Какой диплом?»

Женщина над книгами. Образование. СС0

С настроением «Нашла коса на камень» выкрикиваю: «В школе английским с первого класса занималась. И курсы в университете, А какая разница-то?!»

Тогда девушка пытается умерить мою раздраженность и честно раскрывает подробности работы. О некоторых из них я и подозревать не могла.

Доллары. unsplash.com

— Вы выбрали Non nude. Неизвестно, реально ли на этом заработать баснословные деньги. Не отрицаю, что роль играют харизма и экстраверсия. Но сайты ориентированы на мужчин, жаждущих интима и наслаждения для глаз.

— Так сколько можно заработать? — тороплю я.

— Точно не скажу. Зависит от того, как «стараться».

— А риски какие?

Женщина. СС0

И тут «пошло, поехало» Собеседница подмечает: «Врать нет смысла. Если вам уже сказали, что конфиденциальность гарантирована, не верьте. К сожалению, личные данные в свободном доступе. Пусть и под никнеймами — найти моделей легко. Мы просим их удалять все соцсети, но иногда и это не спасает. Случаи шантажа у нас были. И, наверняка, еще будут».

Я с дергающимся глазом бурчу: «Ладно. Подумаю. Спасибо большое!»

Ориентировочные размеры зарплаты вебкам-моделей в Барнауле

В одежде — от 30 тыс. рублей в месяц.

Без одежды — от 80 тыс. руб. в месяц.

«Я ни при чем»

Третья попытка трудоустройства оказалась неудачной, но забавной. Мы перешли по ссылке на одном из порталов — в его названии несколько повторяющихся подряд букв. И написали агенту Василию (имя изменено. — Прим. ред.).

Секс. Женщина. СС0

Отклик мужчины похож на печальный анекдот: «Отношения к вебкаму я не имею и уже давно делаю натяжные потолки. Полгода назад развелся с очень хитрой женой. Она создала сайт, оставила там мой номер. И раз в 2−3 недели со мной связываются девушки, желающие поработать. Ради „прикола“ я даже сходил на пару собеседований. И, похоже, среди девушек 20−25 лет деятельность востребованная».

«Не возьмем»

Устройство на позицию «мамы» видео-моделей также оказалось безуспешным. Менеджеры «ягодной» студии отказались принять Анастасию в штат. Без объяснения причин.

Женщина. СС0

— Добрый день. Нашла ваш номер в интернете. У меня есть опыт работы по вызову и организации вип-встреч. Скажите, можно ли устроиться агентом для «вебкамщиц»?

— Здравствуйте! Нет, спасибо).

«Давно приелось»

Мы познакомились с барнаульской моделью Юлией (имя изменено. — Прим. ред.). Девушка рассказала, как в индустрии достигается карьерный рост и важна ли для «виртуалок» внешность. Кроме того, она объяснила, что вебкам далеко не всегда приносит удовольствие.

Юлия,

вебкам-модель:

— Сначала к вирту я испытывала полное отвращение. Вообще не думала им заниматься. Но решать финансовые проблемы надо, и подруга устроила меня уборщицей в вебкам-агентство. Я подумала: а что такого, просто честно мою полы.

Уборка. CCO

Сначала удивлялась и даже пугалась разным звукам, доносившимся из студий во время «трансляций». Потом привыкла и перестала обращать внимание.

Спокойствие привело к тому, что я решила опробовать вебкам-моделинг на себе. Долго работала в Барнауле, а потом — опять же с участием знакомой — уехала в Новосибирск. Тружусь в филиале той же организации. Длится моя рабочая неделя 6 дней.

В Канны не уехать

Девушка делится: в день она получает от клиентов около 100$ (7,3 тыс. рублей). Из них себе забирает 45%. Оставшаяся сумма уходит конторе и личному агенту.

Зарплата приходит моделям на банковские карты и в виртуальные кошельки. Выплачивает ее руководство студии, получающее деньги за вход в трансляции от посетителей (мемберов). Периодически клиенты берут «приваты» и оставляют чаевые.

Ожирение. Лишний вес. СС0.

Прибыль сотрудниц не зависит от их внешности — не имеют значения тип фигуры, изъяны и особенности. В приоритете востребованность и рейтинг. Именно эти факторы помогают вырастать в администраторов и становиться фото-моделями.

Стать девушкой с обложки, по признанию Юли, после вирта можно. А вот стать востребованной актрисой жанра для взрослых у «вебкамщиц» получится вряд ли: слишком сильный карьерный «скачок».

«Можно было таксовать , а она моделит»

«Регулярное „ублажение“ мужчин через видео, конечно, выматывает. Накатывает жуткое напряжение. А деньги-то нужны», — говорит собеседница.

Слезы. Горе СС0

Она уверяет, что вирт выбирают не те, кому лениво сидеть в офисе: «Моя коллега — с двумя дипломами о высшем образовании, детьми и мужем. У нее свой бизнес, который надо поддерживать. Вот и „бомбит“ в вебкам-моделинге, чтобы заработать средства в оборот».

Надо понимать ответственность

Также с altapress.ru побеседовала администратор одного из вебкам-агентств Татьяна. Она посвятила нас в специфику своей работы и рассказала о (не)баснословных заработках.

Зарплата в конверте. pixabay.com.

Татьяна,

администратор вебкам-агентства:

— Администратор может либо вообще не работать моделью, либо совмещать. На практике желающих стать администраторами мало. Это огромная ответственность, которую не всегда выгодно брать на себя. К тому же модель может получать от 100 тыс. рублей в месяц, а вот у админа зарплата доходит максимум до 50 тыс. При этом надо просыпаться раньше всех, контролировать время прихода сотрудниц, подготавливать оборудование и помнить о непредвиденных ситуациях. К примеру, поломках аппаратуры. Я должна читать новости, быть в курсе происходящего.

Контроль. Pixabay.com

Кроме того, в студиях могут быть дежурства. В них администраторы тоже участвуют. Некоторые студии обязывают моих коллег выдавать зарплаты, регистрировать моделей на сайтах.

Часто админы подрабатывают операторами ПК, ведут диалоги с мемберами, помогают девушкам выучить основные английские фразы. А еще дают азы флирта.

Только полную безопасность даже я обеспечивать не могу. Сейчас многие сами публикуют фото и держат место работы в секрете. Это не всегда помогает. Особенно если модель сама «случайно» слила личную информацию в сеть, внесла контактные данные в какие-либо анкеты (агентство же персональные сведения не раскрывает). Тогда есть реальный риск «нарваться» на шантаж.

Насилие над женщиной. unsplash.com.

Находятся мужчины, которым попросту нравится угрожать. Они получают от этого удовольствие и привыкли считать, что вебкам-модели — те же «ночные бабочки». Такие клиенты пишут: «Мы скинем твои фото родственникам». А девочки пугаются и дают номера телефонов, карт.

Справка

В российском законодательстве отсутствует понятие «вебкам». В отличие от проституции, за интимное общение по видеосвязи нет и ответственности. Обусловлено это невозможностью физического контакта.

Алтапресс