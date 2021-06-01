Алтапресс: Ж1-Ж4. Почему барнаульские депутаты не пошли навстречу жителям частного сектора

Барнаульские депутаты, принимая 28 мая поправки в «Правила землепользования и застройки Барнаула», не смогли пойти навстречу просьбам жителей частного сектора, просивших вернуть их территорию в зону индивидуальной застройки. Если бы это произошло, правила противоречили бы генплану, объяснила председатель гордумы Галина Буевич. Изменить назначение зоны депутаты готовы — но для этого нужно время.

Депутаты на сессии 28 мая 2021 года. Барнаульская городская дума.

Проснулись в другой зоне

Просьбы поступили от барнаульцев, живущих в микрорайонах (ТОСах) «Матросовский», «Северо-Западный, „Мирный“ и „Стахановский“. Много лет это был частный сектор, индивидуальные дома, зона Ж4.

В 2019 году в городе приняли новый генплан. А весной 2021-го люди узнали: их территории изменили назначение и стали зоной застройки много- или среднеэтажными жилыми домами.

Люди настоятельно просили вернуть им зону Ж4, с чем и обратились в мэрию и к барнаульским депутатам. Хотя предложения поступили задолго до начала сессии, просьбы не были учтены при вынесении поправок на голосование.

Причины еще перед началом заседания гордумы объяснила председатель БГД Галина Буевич.

Галина Буевич. Altapress.ru

„Несмотря на то, что этот вопрос вызвал общественный резонанс, „Правила землепользования и застройки“ не являются документом, который бы определял, высотная это застройка или малоэтажная. Порядок установления территориальных зон регулирует генеральный план. И чтобы вернуть зону Ж4, необходимо внести изменения в генплан“, — сказала Галина Буевич.

А чтобы изменить генплан, нужно как минимум провести общественные обсуждения на различных площадках и круглых столах и консультации со специалистами, добавила председатель гордумы.

Не может противоречить

Чуть более подробно тему прокомментировал Антон Воробьев, председатель строительного комитета мэрии, представлявший депутатам изменения правил землепользования и застройки. Он сослался на статью 34 Градостроительного кодекса — „Порядок установления территориальных зон“.

Антон Воробьев, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Дмитрий Лямзин.

Внесение изменений в действующим правила в части изменения территориальных зон возможно при условии, что предложенные изменения не противоречат генплану городского округа, утвержденному решением гордумы от 30 августа 2019 года № 344. Если запрашиваемые территориальные зоны не соответствуют функциональным зонам, установленным правилами, то внесение изменений в правила не представляется возможным», — сказал Антон Воробьев.

Руководитель комитета также объяснил, что деньги на внесение изменений в генплан в бюджет города заложены. И предложения жителей направят разработчику.

Алексей Скосырский Анна Зайкова.

Застройщику дадут разрешение

Либерал-демократ гордумы Алексей Скосырский (от волнения он даже представился единороссом, чем вызвал смех и аплодисменты), поинтересовался: если застройщик подаст заявку на строительство на этой территории, сможет ли комитет ему отказать или нет?

Антон Воробьев ответил, что оснований отказать застройщику у комитета не будет. И если он получит разрешения до внесения изменений в правила (и возвращения зоне категории Ж4), то это разрешение останется в силе. «Эта норма предусмотрена статьей 32-й правил», — объяснил он.

В Барнауле прошел митинг в защиту частного сектора. Дмитрий Лямзин.

Этот факт возмущенно прокомментировал депутат Александр Обидин («Справедливая Россия»): люди остаются «не защищенными от возможностей точечной застройки со всеми вытекающими проблемами». Поэтому фракция за правила без изменения зон голосовать не будет.

Однако единоросс Иван Огнев попросил коллег не вводить жителей в заблуждение. «Если человек является собственником земли, дома, то он ими и распоряжается», — сказал Огнев. Заставить продать собственность никто не может.

В итоге 24 депутата проголосовали за новые правила землепользования и застройки, трое были против, еще трое воздержались. С обновленными правилами землепользования и застройки можно ознакомиться на правовом портале Барнаула.

Алтапресс