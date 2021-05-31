Алтапресс: Волонтеры и неравнодушные горожане прибрались в неухоженных парках Барнаула

В краевой столице прошли несколько субботников в не самых благополучных парках города — Юбилейном и им. Ленина. Обе зеленые зоны не благоустроены и находятся в запущенном состоянии. Волонтеры своими силами наводят в них порядок.

В парке им. Ленина прошла большая "уборка". Юрий красильников. Facebook.

Так, после «мега-уборки» привели в порядок отдельные уголки парка «Юбилейный». Волонтеры надеются, что за зеленой зоной наконец закрепится статус чистого популярного для отдыха места, за которым ухаживают.

Благодаря слаженной работе неравнодушных дорожки вдоль ул. Малахова и реки Пивоварки стало гораздо чище. Были убраны места для пикников и главный вход.

Здесь 28 мая прошла эко-акция «Чистый город начинается с тебя!», которую провел коллектив сети клиник «Здоровое поколение».

К слову, регулярные субботники помогают выявлять «слабые места» Юбилейного. После одного из них барнаульский архитектор Александр Деринг выступил с предложением восстановить входную группу парка.

«Главный вход со стороны ул. Малахова, представляющий настоящий шедевр модернизма в архитектуре города, находится в неприглядном виде. Он крепкий по своей конструкции и требует ремонта с окраской. Это главный бренд и символ парка! Мое предложение- начать с малых дел: субботники по расчистке парка и ремонт его символа парка», — написал он на своей страничке во Вконтакте.

Входная группа парка «Юбилейный». Александр Деринк. ВК. Входная группа парка «Юбилейный». Александр Деринк. ВК.

Он предложил создать сообщество парка «Юбилейный» и общими силами отремонтировать входную группу.

«Думаю, за летний сезон мы сможем сделать это. Было бы желание! Никто за нас это не сделает. Расширим зону своего комфорта до целого парка, а там и до всего нашего любимого города», — подчеркнул Деринг в размещенном посте.

В парке им. Ленина прошла большая «уборка». Юрий красильников. Facebook. В парке им. Ленина прошла большая «уборка». Юрий красильников. Facebook. В парке им. Ленина прошла большая «уборка». Юрий красильников. Facebook. В парке им. Ленина прошла большая «уборка». Юрий красильников. Facebook.

На этой неделе повезло и парку имени Ленина, рядом с которым находится Барнаульский зоопарк «Лесная сказка». Волонтеры под руководством общественника Юрия Красильникова убрали часть поросли кленов, старые листья и мусор.

«Намерены работать все лето», — заверил активист на свой странице в Facebook.

Алтапресс