ГОРНЯК22 31.05.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле решается вопрос о возбуждении уголовного дела после происшествия с лопнувшим батутом

Горняк22
10 часов Ago

Следком Алтайского края начал доследственную проверку инцидента с лопнувшим надувным батутом, из-за которого пострадали двое детей. На месте происшествия работают сотрудники ведомства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ЦУР.

В БАрнауле взмыл вверх надувной батут. Двое детей пострадали. "Инцидент. Барнаул".

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю на ул. Попова, 70-д (возле ТЦ «Район») на открытой площадке не выдержал давления воздуха и лопнул надувной батут. Двое детей пострадали. Их отвезли в больницу.

По информации, предоставленной ЦУРом Уполномоченная по защите прав детей в Алтайском крае Ольга Казанцева взяла ситуацию на контроль. Компетентные органы выясняют причины произошедшего.

Напомним, сегодня, 30 мая, в результате происшествия у ТЦ «Район» пострадали два ребенка 4-летних ребенка, упав с поднявшегося надувного батута. Две девочки упали на трамвайные пути.

Детскими реанимационные бригады доставили их в Больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек, как тяжелое и крайне тяжелое. В настоящий момент детям оказывается экстренная медицинская помощь и проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Волонтеры и неравнодушные горожане прибрались в неухоженных парках Барнаула

Алтапресс: Волонтеры и неравнодушные горожане прибрались в неухоженных парках Барнаула

Горняк22
10 часов Ago
В краевой столице прошли несколько субботников в не самых благополучных парках города — Юбилейном и им. Ленина. Обе зеленые зоны не благоустроены и находятся в запущенном состоянии. Волонтеры...
Алтапресс: В Барнауле решается вопрос о возбуждении уголовного дела после происшествия с лопнувшим батутом

Алтапресс: В Барнауле решается вопрос о возбуждении уголовного дела после происшествия с лопнувшим батутом

Горняк22
10 часов Ago
Следком Алтайского края начал доследственную проверку инцидента с лопнувшим надувным батутом, из-за которого пострадали двое детей. На месте происшествия работают сотрудники ведомства....
Алтапресс: В Барнауле решается вопрос о возбуждении уголовного дела после происшествия с лопнувшим батутом

Алтапресс: В Барнауле решается вопрос о возбуждении уголовного дела после происшествия с лопнувшим батутом

Горняк22
10 часов Ago
Следком Алтайского края начал доследственную проверку инцидента с лопнувшим надувным батутом, из-за которого пострадали двое детей. На месте происшествия работают сотрудники ведомства....
Алтапресс: Виктор Томенко поручил министру Попову держать ситуацию с пострадавшими на батуте детьми на особом контроле

Алтапресс: Виктор Томенко поручил министру Попову держать ситуацию с пострадавшими на батуте детьми на особом контроле

Горняк22
10 часов Ago
Губернатору Алтайского края Виктору Томенко доложили о происшествии, во время которого пострадали дети, игравшие на надувном батуте в Барнауле. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства,...
Алтапресс: Виктор Томенко поручил министру Попову держать ситуацию с пострадавшими на батуте детьми на особом контроле

Алтапресс: Виктор Томенко поручил министру Попову держать ситуацию с пострадавшими на батуте детьми на особом контроле

Горняк22
10 часов Ago
Губернатору Алтайского края Виктору Томенко доложили о происшествии, во время которого пострадали дети, игравшие на надувном батуте в Барнауле. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства,...
Алтапресс: В Барнауле возбудили уголовное дело о травмировании детей, игравших на опрокинувшемся батуте

Алтапресс: В Барнауле возбудили уголовное дело о травмировании детей, игравших на опрокинувшемся батуте

Горняк22
10 часов Ago
После происшествия с опрокинувшемся батутом, из которого пострадали маленькие дети, было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)....

Читать по теме:

ВТОПЕ: