Алтапресс: В Барнауле решается вопрос о возбуждении уголовного дела после происшествия с лопнувшим батутом

Следком Алтайского края начал доследственную проверку инцидента с лопнувшим надувным батутом, из-за которого пострадали двое детей. На месте происшествия работают сотрудники ведомства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ЦУР.

В БАрнауле взмыл вверх надувной батут. Двое детей пострадали. "Инцидент. Барнаул".

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю на ул. Попова, 70-д (возле ТЦ «Район») на открытой площадке не выдержал давления воздуха и лопнул надувной батут. Двое детей пострадали. Их отвезли в больницу.

По информации, предоставленной ЦУРом Уполномоченная по защите прав детей в Алтайском крае Ольга Казанцева взяла ситуацию на контроль. Компетентные органы выясняют причины произошедшего.

Напомним, сегодня, 30 мая, в результате происшествия у ТЦ «Район» пострадали два ребенка 4-летних ребенка, упав с поднявшегося надувного батута. Две девочки упали на трамвайные пути.

Детскими реанимационные бригады доставили их в Больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек, как тяжелое и крайне тяжелое. В настоящий момент детям оказывается экстренная медицинская помощь и проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры.

Алтапресс