Алтапресс: Виктор Томенко поручил министру Попову держать ситуацию с пострадавшими на батуте детьми на особом контроле

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко доложили о происшествии, во время которого пострадали дети, игравшие на надувном батуте в Барнауле. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, глава края поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову держать ситуацию с пострадавшими детьми на особом контроле. Он также отметил, что нужно принять все необходимые меры для помощи им.

Отчет Виктора Томенко Анна Зайкова

В настоящее время две девочки, получившие травмы, находятся в горбольнице № 1 (БСМП).

Ранее сообщалось, что ситуацию под свой контроль взяла уполномоченная по защите прав детей в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Напомним, инцидент с неисправным аттракционом произошел сегодня, 30 мая на открытой площадке на ул. 70-д (возле ТЦ «Район»). Батут, на котором играли маленькие дети лопнул, не выдержав давления.

В БАрнауле взмыл вверх надувной батут. Двое детей пострадали. «Инцидент. Барнаул».

Двое девочек оказались на больничной койке с травмами разной тяжести.

Как сообщил ЦУР, сейчас следственными органами проводится предварительная проверка произошедшего. На месте происшествия работают сотрудники ведомства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Алтапресс