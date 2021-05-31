Алтапресс: «Виктор Петрович, я был в шоке!» В правительстве края обсудили неоднозначные итоги прошедшей зимы

Традиционный весенний «разбор полетов» в коммунальной отрасли — рассмотрение правительством Алтайского края итогов отопительного сезона и планов на новый — на этот раз построили на контрастах (по крайней мере, отчасти). Наряду с революцией в Залесовском районе, глава которого буквально возвращал веру в человечество, заслушали Каменский и Третьяковский районы. Здесь оптимизм внушало, пожалуй, одно: обещание, что власти края их не оставят в беде.

На заседании правительства АК. Altairegion22.ru

Коммуналка в ручном режиме

С февраля Третьяковский район прекратил самостоятельно управлять своей теплоэнергетикой.

«Снабжение твердым топливом, ремонт котельных, решение аварийных ситуаций осуществлялось сотрудниками минстроя Алтайского края в ручном режиме», — сообщил глава минстроя Иван Гилев.

Что случилось в районе? 20 января муниципальное предприятие «Старт», зарегистрированное, казалось бы, вот только что — в августе 2018-го — признали банкротом. А в марте еще и глава района досрочно ушел в отставку по болезни. Замглавы по ЖКХ в администрации тоже нет.

Карта Алтайского края. altairegion22.ru

До июня, когда местные депутаты утвердят нового главу, обязанности главного по району исполняет Татьяна Скосырева.

«Татьяна Ивановна молодец у нас — взвалила на свои плечи огромную работу», — говорит о ней спикер АКЗС Александр Романенко. Но положение у нее, что называется, «хуже губернаторского»*.

„Создана новая организация — МУП „Третьяковский коммунальщик“. Начинает с нуля. Ни денежных средств, ни запчастей, ни резерва. 28 мая МУП „Старт“ заканчивает работу, ничего не передают (разговор шел накануне. — Прим. Altapress.ru). Только воду пока передали. Порыв за порывом“, — описала горестную ситуацию Татьяна Скосырева.

И ведь и.о. главы не преувеличивает ни на йоту: объявления на сайте района об отключении воды для устранения порывов идут один за другим — 24-го, 25-го, 28 мая.

*Положение хуже губернаторского — крайне неприятное, затруднительное, безвыходное положение.

Дыры в тепловых сетях в Корболихе, Третьяковский район, 2021 год. Скан телесюжет „Вести Алтай“.

„Старт“ дошел до финиша

Как район со своим „Стартом“ дошел до финиша, на заседании правительства не обсуждали — не тот формат встречи. На сегодня оно должно кредиторам больше 105 млн рублей. Для сравнения: собственные доходы района в 2020 году — 93 млн.

Татьяна Скосырева экономику коммунального предприятия знает до рубля. За год потребители должны были заплатить за тепло 33 393 906 рублей. На счет МУПа пришло 23 539 711 рублей. Собираемость платежей — ниже нижнего предела: 70%.

Иван Гилев говорит: 61% от потребности этого района в угле выделено ему из резервного фонда. „Ростехнадзор“, проверяя уже дошедший до финиша „Старт“, выявил 179 нарушений. И вот на их основе подготовили план по подготовке к зиме. Но нужны деньги. А их в районе взять неоткуда.

Татьяна Скосырева. Скан трансляции совещания.

„Непонятно , что делать и откуда деньги“

Заседание правительства вел губернатор Виктор Томенко — видно было, что он готов пойти навстречу и дать району „хороший транш“. Он просит главу минстроя продолжать координировать работу, а Скосыреву по максимуму обеспечить коммуникации с ведомством.

„Прошу министерство строительства точно так же, в ручном режиме, пока сопроводить ход работы. Утвержден план. Но понимания, что и как делать, и тем более — откуда брать денежку, совсем нет. И без участия края вопрос не разрешится. Убедительная просьба, помочь им. Поэтому ситуацию поставили на контроль и прошу с докладом к моему заместителю, а в последующем и мне“, — распорядился Томенко.

Котельная, отопительный сезон. altapress.ru

Нужны большие средства

Глава Каменского района Иван Панченко, заступивший на свой пост 1 декабря после долгих политических баталий, тоже, в общем-то, не источал оптимизм насчет будущей зимы.

Да, прошлой зимой энергетика района не потеряла управляемость — многие вопросы удавалось решать на месте. Но вот замену сломавшемуся в январе валу на котельной Камня-на-Оби — а он был нужен срочно — нашли только с помощью краевого минстроя.

А пока делали эту запчасть, котел „Каменских теплосетей“ загружали топливом вручную, причем при загрузке присутствовал лично Панченко: смотрел и даже сам помогал процессу.

План подготовки к новому отопительному сезону в Каменском районе, как и в Третьяковском, тоже подготовлен. Навести порядок в „Каменских теплосетях“ власти пытаются: 8 млн рублей сэкономили на зарплате, 7−8% на закупке угля. Но на большее району тоже нужны деньги. Причем большие.

Иван Панченко. „Каменские известия“

Попросил помощи

„Для стабильного прохождения необходимо проведение мероприятий на сумму более 120 млн рублей, для местного бюджета это неподъемная сумма“, — сказал глава Каменского района.

Еще 134 млн нужно на исполнение предписаний Ростехнадзора и устранение других проблем с тепло- и водоснабжением. Между тем, предприятие уже должно поставщикам 247 млн рублей. А тариф у него, как считает глава, небольшой: 2805 рублей за гигу и 20,84 рубля за кубометр воды.

„С тарифом работа ведется, поданы документы в управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов“, — объяснил глава.

Тариф на тепло здесь предлагается поднять до 2917 рублей, на воду до 38 за куб. Завершив выступление, глава района глубоко вдохнул и честно признался: без помощи края получить паспорт готовности район, скорее всего, не сможет.

На заседании правительства АК. Altairegion22.ru

„Новых денег не будет“

Виктор Томенко в ответ сначала объяснил Ивану Панченко, что новых денег не будет — бюджеты утверждены, программы сформированы. Так что найти решения придется в пределах имеющихся ресурсов.

Но затем все же признал, что ситуация в районе тревожная, и попросил главу минстроя изучить, где и по каким направлениям „можно сократиться“, на какие перебросить и какие усилить. „Здесь без помощи и понимания минфина тоже не обойтись“, — констатировал он.

Александр Пластеев. Altapress.ru

Уменьшили тариф

Большое оживление в эту депрессивную картину внес Александр Пластеев, глава Залесовского района. Она заявил, что у местного МУП „Теплоснабжение“ тариф на тепло уменьшился с 2900 рублей за гигу (в 2018 году) до 2600 рублей (сегодня).

А если б не масштабное сокращение затрат, предпринятое в районе, сейчас бы залесовцы платили за гигакалорию по 3200 рублей.

Наша задача уменьшить тариф таким образом, чтобы население могло себе позволить центральное отопление, — объяснил глава.

Модернизацию в районе начали в 2018 году. Цель поставили амбициозную: на 30% сократить расходы. И стали двигаться поэтапно, разбив эту цель на три составляющих.

Первая — решить проблему с отоплением в социальной сфере. Задача — уйти от кочегаров, по минимуму их оставить на местах. Второе — ввести энергоэффективное оборудование и третье — максимально использовать местные виды топлива. У нас в достаточном количестве образуются отходы деревопереработки», — объяснил Пластеев.

Котельная в Залесовском районе. @zalesovo.glavnoe

Модернизация по-залесовски

Чтобы понять, куда двигаться в социальной сфере, залесовцы съездили к соседям в Маслянинский район (Новосибирская область) — оказалось, здешний спорткомплекс отапливает котельная без кочегара. И сжигает она местные виды топлива — не уголь.

«Установленные там котлы длительного горения работают на одной загрузке от 3 до 7 суток», — объясняет глава.

Затем посетили завод в Прокопьевске, где это оборудование производят. Ну, и решились. За два года приобрели 35 котлов для социалки — к счастью, в правительстве региона такие покупки поддерживают финансово. Сразу получили экономию в 3 млн рублей, объясняет Пластеев.

Плюс поменяли электропроводку в котельных. И в учреждениях культуры, где зимой температура не поднималась выше 10 градусов, стало тепло.

Котельная в Залесовском районе. @zalesovo.glavnoe

«Виктор Петрович , я в шоке»

Для коммунального предприятия МУП «Теплоснабжение» залесовцы искали такого же типа котлы — на местном топливе и «бескочегарные». Вариант нашли в компании «Уралкотел» — та не только оборудование производит, но и сама занимается выработкой тепла.

Пластеев отправил десант в город Петухово Курганской области. А затем и сам туда слетал — благо есть субсидируемые рейсы.

«Виктор Петрович, я, если честно, был в шоке: они топятся дровами, сеном, соломой, всем, что у них есть, акцент сделан именно на местных видах топлива. Причем такие котлы могут устанавливаться в чистом поле, без привязки к модулю», — говорит Пластеев воодушевленно.

Залесовское ЖКХ. Скан трансляции заседания правительства.

По его словам, такой котел решает все задачи: во-первых, может использовать и уголь — значит, если есть проблема с древесными отходами, вполне может перейти на более традиционное. Во-вторых, эффективен.

«Этот котел на 100% себя оправдал. У нас была проблемная котельная, люди жаловались на температурный режим, после установки оборудования все проблемы исчезли, — объяснил глава.

Теперь залесовцы хотят закрыть свои самые неэффективные котельные и, соответственно, переложить сети — это планы на будущее. По словам главы, на такие преобразования нужно 73 млн рублей на два года. И Пластеев попросил этих денег у региона.

Залесовское ЖКХ. Скан трансляции заседания правительства.

«Не только жаловаться»

Заслушав энергичного главу Залесовского района, губернатор сказал, что «выводы здесь излишни» и этот опыт «нужно изучать и готовить свои предложения». По голосу было ясно он доволен — если не переходом на дрова, щепу и сено, то энтузиазмом и нацеленностью на результаты.

Министр Гилев посоветовал другим главам (а они слушали заседании дистанционно) изучать этот и другой позитивные примеры, включая Родинский район. «Есть способы улучшения ситуации у вас, а не только жаловаться и просить денег, — сказал он.

Ну, здесь тоже закончилось просьбой денег, как я понял… Как это будет работать, надо еще подумать. Думаю, надо ездить, изучать, но все муниципалитеты съездить не могут. Поэтому нам надо формировать если не набор лучших практик, то по крайней мере, зарекомендовавших себя хорошо подходов и решений, — сказал Томенко.

Выступление Александра Пластеева было последним, так что заседание закончилось на жизнеутверждающей ноте. На заседании обсудили также проблемы ТЭЦ Ярового и причины обрушения части трубы на Барнаульской ТЭЦ-2.

Иван Гилев. Минстрой Алтайского края.

5 тезисов главы минстроя об отопительном сезоне

Общее представление о прошедшем отопительном сезоне и подготовке к нему коммунальной отрасли дал Иван Гилев. Приводим некоторые тезисы и часть презентации.

1. Предприятия малой теплоэнергетики прошли отопительный сезон 2020−21 годов в плановом режиме — за исключение Каменского района. Сбои устранялись в короткие сроки.

2. Наиболее проблемные должники за электроэнергию: Бийск, Славгород, Благовещенский, Змеиногорский, Каменский, Локтевский, Немецкий национальный, Первомайский, Тертьяковский и Хабарский районы.

Презентация Ивана Гилева. Скан презентации минстроя края. Презентация Ивана Гилева. Скан презентации минстроя края. Презентация Ивана Гилева. Скан презентации минстроя края. Презентация Ивана Гилева. Скан презентации минстроя края. Презентация Ивана Гилева. Скан презентации минстроя края. Презентация Ивана Гилева. Скан презентации минстроя края. Презентация Ивана Гилева. Скан презентации минстроя края. Презентация Ивана Гилева. Скан презентации минстроя края.

3. Использование муниципалитетом резервного угля — признание неспособности его главы выполнить свои полномочия в сфере теплоснабжения. В отопительном сезоне 2020−21 годов Третьяковский район закрыл 61% своих потребностей углем из резервного фонда. Змеиногорский район — 54%, Чарышский — 43%, Ельцовский 40%, Каменский 37%.

4. 797 млн рублей — задолженность муниципалитетов за уголь из резервного запаса края, на 1 мая 2021 года. За год муниципалитеты оплатили 95 млн, получили резервный уголь на 171 млн.

5. Главы муниципальных образований должны обеспечить получение коммунальными организациями экономически обоснованного тарифа, обеспечивающего безубыточную работу.

Алтапресс