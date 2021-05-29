Алтапресс: Lada Vesta сбила пенсионерку на «зебре» в Барнауле

Днем 28 мая в Барнауле на Змеиногорском тракте водитель за рулем Lada Vesta сбил пожилую женщину, рассказали в городской ГИБДД.

Авария на трассе А-322. instagram.com/gibdd22

Авария случилась в 13:05 в районе остановки, не доезжая Бельмесево.

57-летний водитель сбил женщину 76 лет, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход получила телесные травмы, госпитализирована в ГБ № 1 для оказания медицинской помощи», — уточнили в ГИБДД.

Автополицейские проводят проверку.

Ранее в Барнауле под колесами иномарки на ул. Попова пострадала девушка. Она получила серьезные травмы.

Алтапресс