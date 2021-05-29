Алтапресс: Lada Vesta сбила пенсионерку на «зебре» в Барнауле
Днем 28 мая в Барнауле на Змеиногорском тракте водитель за рулем Lada Vesta сбил пожилую женщину, рассказали в городской ГИБДД.
Авария на трассе А-322. instagram.com/gibdd22
Авария случилась в 13:05 в районе остановки, не доезжая Бельмесево.
57-летний водитель сбил женщину 76 лет, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате ДТП пешеход получила телесные травмы, госпитализирована в ГБ № 1 для оказания медицинской помощи», — уточнили в ГИБДД.
Автополицейские проводят проверку.
Ранее в Барнауле под колесами иномарки на ул. Попова пострадала девушка. Она получила серьезные травмы.