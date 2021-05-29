ГОРНЯК22 29.05.2021
Барнаул

Алтапресс: История кино на Алтае. Как в Барнауле начали показывать «говорящие фильмы»

Горняк22
14 часов Ago

В начале XX века барнаульцы с ажиотажем ждали появления звукового кинотеатра. По городу ходили слухи. Но чтобы в Барнауле появился звуковой проектор, городу должно было крупно повезти.

Кинотеатр. unsplash.com

Доходило до того, что администрация кинотеатра «1-го Союзкино» была вынуждена на страницах газет опровергать слухи.

В Барнауле долгое время не было настоящего звукового проектора. Массовый выпуск «звуковых блоков» к отечественным проекторам «Томп-4» только начался, сообщает altlib.ru. И наконец, осенью 1932 года городу повезло: он получил звуковой проектор.

Известный барнаульский киномеханик Михаил Кухмистер изучил схему подключения этого устройства, нашел необходимые детали и самостоятельно переоборудовал установку в своем кинотеатре. Так появилась первая на Алтае и вторая в Западной Сибири звуковая киноустановка.

После столь громкого события изменился статус кинотеатра, и его название. Оно сменилось на «Звуковой кинотеатр 1-й Роскино». Цены на билеты вместе со статусом тоже выросли.

Кинотеатр.1 Кинотеатр. unsplash.com

Кинотеатр торжественно открылся 25 декабря 1932 года показом фильма Иосифа Прута «Для вас найдется работа».

Несмотря на повышению цен на билеты, желающих увидеть «говорящий фильм» не убавилось. В первый день в забитом до отказа кинозале дали три сеанса. Ажиотаж не утихал и в последующие месяцы.

При этом в алтайской глубинке вплоть до 1950-х годов продолжали действовать немые кинопередвижки. Однако звуковое кино быстро заняло место в сердцах барнаульцев, и к концу 1930-х годов оно триумфальным шествием прошло по всем экранам крупных кинотеатров Алтая.

Анна Карпова

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: 4 см до критической отметки. В барнаульском Затоне ввели режим повышенной готовности

Алтапресс: 4 см до критической отметки. В барнаульском Затоне ввели режим повышенной готовности

Горняк22
14 часов Ago
Администрация Центрального района Барнаула ввела режим повышенной готовности в микрорайоне Затон. До достижения критической отметки уровня воды в Оби осталось 4 см, сообщают...
Алтапресс: Виктор Томенко ответил на вопрос, как удержать людей в крае, особенно в сельской местности

Алтапресс: Виктор Томенко ответил на вопрос, как удержать людей в крае, особенно в сельской местности

Горняк22
14 часов Ago
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 28 мая принял участие в работе VII конгресса предпринимательских объединений региона. За два часа обсуждались многие вопросы. Но самым...
Алтапресс: Улицу Энтузиастов перекроют в Барнауле из-за подготовки к отопительному сезону

Алтапресс: Улицу Энтузиастов перекроют в Барнауле из-за подготовки к отопительному сезону

Горняк22
2 дня Ago
Участок улицы Энтузиастов перекроют в Барнауле на два дня из-за ремонта теплосетей, проинформировали в мэрии. В Барнауле перекроют движение по улице Энтузиастов. barnaul.org....

Читать по теме:

ВТОПЕ: