ГОРНЯК22 28.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Улицу Энтузиастов перекроют в Барнауле из-за подготовки к отопительному сезону

Горняк22
2 часа Ago

Участок улицы Энтузиастов перекроют в Барнауле на два дня из-за ремонта теплосетей, проинформировали в мэрии.

В Барнауле перекроют движение по улице Энтузиастов. barnaul.org.

«На двое суток будет перекрыта дорога на Энтузиастов в районе дома № 5 — с 20:00 пятницы, 28 мая, до 20:00 воскресенья, 30 мая. Работы являются одним из этапов подготовки Сибирской генерирующей компанией системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2021−2022 годов», — объясняют городские власти.

Специалисты меняют участок теплосети, который частично проходит под проезжей частью.

Ранее сообщалось о перекрытии движения на участке проспекта Ленина.

Алтапресс

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