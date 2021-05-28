Алтапресс: Улицу Энтузиастов перекроют в Барнауле из-за подготовки к отопительному сезону
Участок улицы Энтузиастов перекроют в Барнауле на два дня из-за ремонта теплосетей, проинформировали в мэрии.
В Барнауле перекроют движение по улице Энтузиастов. barnaul.org.
«На двое суток будет перекрыта дорога на Энтузиастов в районе дома № 5 — с 20:00 пятницы, 28 мая, до 20:00 воскресенья, 30 мая. Работы являются одним из этапов подготовки Сибирской генерирующей компанией системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2021−2022 годов», — объясняют городские власти.
Специалисты меняют участок теплосети, который частично проходит под проезжей частью.
Ранее сообщалось о перекрытии движения на участке проспекта Ленина.