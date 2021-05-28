ГОРНЯК22 28.05.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле ищут собственника заброшенного дома, в котором подростки надругались над девочкой

Горняк22
2 часа Ago

В Алтайском крае правоохранители устанавливают владельца здания, в котором несколько школьниц издевались над 11-летней девочкой, сообщает региональная прокуратура.

Насилие над детьми. СС0

Напомним, 23 мая несколько девочек под руководством 14-летней школьницы избили младшеклассницу и надругались над ней.

Самую старшую из группы подростков отправили под стражу. Ранее стало известно, что 11-летнюю девочку пригласили на разговор в заброшенный дом.

«В ходе прокурорской проверки будут приняты меры к установлению собственника здания, не принявшего мер к ограничению доступа посторонних лиц», — рассказали в ведомстве.

Также в прокуратуре занимаются блокировкой интернет-страниц, на которых разместили видео с издевательствами — школьницы снимали все на телефон.

«В настоящее время приняты меры к блокировке содержания интернет-страниц, где размещены видеоизображения вышеназванного инцидента, чем нарушены требования законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних», — отметили в прокуратуре.

Кроме того, ведомство организовало проверочные мероприятия органов системы профилактики.

Ранее источник близкий к следствию сообщил, что правоохранители выяснили две вероятные причины, толкнувшие подростков на надругательство.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Улицу Энтузиастов перекроют в Барнауле из-за подготовки к отопительному сезону

Алтапресс: Улицу Энтузиастов перекроют в Барнауле из-за подготовки к отопительному сезону

Горняк22
2 часа Ago
Участок улицы Энтузиастов перекроют в Барнауле на два дня из-за ремонта теплосетей, проинформировали в мэрии. В Барнауле перекроют движение по улице Энтузиастов. barnaul.org....
Алтапресс: Путешествие выходного дня в Казань: путеводитель altapress.ru со знатными местами, ценами и личными впечатлениями

Алтапресс: Путешествие выходного дня в Казань: путеводитель altapress.ru со знатными местами, ценами и личными впечатлениями

Горняк22
2 часа Ago
Местные жители называют Казань городом для людей. И это правда. Здесь отличные дороги, развитая социальная и туристическая инфраструктура, есть история, которую Татарстан...
Алтапресс: Зебра Василек готов красоваться перед барнаульцами в новых апартаментах

Алтапресс: Зебра Василек готов красоваться перед барнаульцами в новых апартаментах

Горняк22
1 день Ago
Зебра в барнаульском зоопарке полностью доступна для просмотра, заявили в парке «Лесная сказка». Познакомиться с Васильком теперь могут все желающие. Зебра в Барнаульском...

Читать по теме:

ВТОПЕ: