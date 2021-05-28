Алтапресс: В центре Барнаула очень редкая «Волга» попала в массовое ДТП
Вечером 27 мая в центре Барнаула произошла массовая авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в Инцидент Барнаул.
ДТП в Барнауле. Инцидент Барнаул
Судя по кадрам, опубликованных в социальных сетях, в ДТП попали автомобили Toyota RAV4, Subaru и очень редкая «Волга» ГАЗ-3111 (за все время производства было создано всего 424 модели).
Все автомобили получили повреждения.
Пострадавших, по сообщениям очевидцев, нет.
Подробности уточняются.
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