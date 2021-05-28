ГОРНЯК22 28.05.2021
Барнаул

Алтапресс: В центре Барнаула очень редкая «Волга» попала в массовое ДТП

Горняк22
2 часа Ago

Вечером 27 мая в центре Барнаула произошла массовая авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в Инцидент Барнаул.

ДТП в Барнауле. Инцидент Барнаул

Судя по кадрам, опубликованных в социальных сетях, в ДТП попали автомобили Toyota RAV4, Subaru и очень редкая «Волга» ГАЗ-3111 (за все время производства было создано всего 424 модели).

Все автомобили получили повреждения.

Пострадавших, по сообщениям очевидцев, нет.

Подробности уточняются.

Ранее в Барнауле кроссовер Nissan X-Trail сбил женщину-пешехода на «зебре».

Алтапресс

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