Алтапресс: Разбор. Как подготовиться к сплаву, чтобы у вас был шанс на спасение

Altapress.ru поговорил с опытным каякером Кириллом Косогоровым и выяснил, что нужно делать, чтобы повысить шансы на выживание при сплавах. Наши советы не смогут уберечь вас от несчастного случая, от этого не застрахованы даже профессионалы. Но они помогут сократить время поиска спасателями, избежать финансовых проблем и найти более-менее компетентного инструктора.

Сплав по горной реке. pixabay.com. 1 Нужно ли регистрировать маршрут в МЧС?

Нужно. Это поможет спасателям быстро вас найти. Чтобы зарегистрироваться, необходимо зайти на сайт Главного управления МЧС того региона, откуда начинается маршрут, и перейти в раздел «Регистрация туристских групп».

Далее заполнить форму. Там нужно указать состав, количество участников, руководителей, контактные телефоны, протяженность и длительность путешествия и другую подробную информацию о маршруте. Чем подробнее опишете, тем проще будет вас найти.

Регистрироваться нужно не менее чем за 10 дней до начала путешествия. Ответственный сотрудник обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня и передать сведения в спасательное подразделение, которое следит за участком, где проходит ваш маршрут.

После регистрации вы получите по телефону или в смс-сообщении контактные данные. По ним вы должны дважды в сутки выходить на связь. Также нужно сообщить об окончании путешествия. Если вы этого не сделаете, спасатели начнут поиски.

Соревнования ГИМС МЧС. Анна Зайкова

Кирилл Косогоров,

вице-президент региональной Федерации рафтинга и гребного слалома:

— Регистрация в МЧС носит рекомендательный характер — в законе не прописана ее обязательность. Обычно не регистрируют простые маршруты, которые проходят недалеко от населенных пунктов, вроде сплава по Барнаулке. Многие после несчастных случаев пишут в интернете: «Вот случилось ЧП, а если бы группа зарегистрировалась, все было бы нормально». Это в корне неверно: МЧС твои ошибки не исправит. Но регистрация очень нужна — если этого не сделать, могут искать неделями. От длительности поисков зависит ваша жизнь.

2 Нужно ли страховаться?

Нужно. МЧС обязательно интересуется, есть ли у вас страховка, какая и какой фирмы.

Туризм на Алтае. Сплав. Дмитрий Кудрявцев

Кирилл Косогоров,

вице-президент региональной Федерации рафтинга и гребного слалома:

— Бывали случаи, когда туристов спасали частным способом: снимали вертолет — у МЧС не было такого ресурса. Страховая компания поможет покрыть расходы на эвакуацию и на лечение. Будьте внимательны: вы не можете застраховаться просто от несчастного случая, ведь вы осознанно подвергаете жизнь опасности. У многих компаний есть расширенные страховки для тех, кто занимается экстремальными видами спорта. Есть и отдельные страховки от несчастных случая при сплавах, гребле.

Страховка на «Росгосстрахе» на 30 тыс. долларов с защитой при активном отдыхе на 3 дня стоит 530 рублей, на неделю — 1 200 рублей. В нее входит организация поисково-спасательной операции, пребывание в стационаре и многое другое.

3 Нужно ли вести маршрутную книжку?

Нужно, если хотите получить квалификацию, а не просто весело провести время.

Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым.

Кирилл Косогоров,

вице-президент региональной Федерации рафтинга и гребного слалома:

— Раньше все поездки крутились вокруг турклубов. Книжка нужна была для квалификационной комиссии, которая проверяла твой опыт и давала какие-то рекомендации: «Сходи на эту речку, на эту, а потом можешь выбрать что-то посложнее». Сейчас такие книжки ведут те, кто, к примеру, участвуют в чемпионате России по туристическим маршрутам.

4 Какие документы, которые подтверждают профессионализм, должен иметь инструктор?

Кирилл Косогоров,

вице-президент региональной Федерации рафтинга и гребного слалома:

— Он должен быть гидом-проводником. Но эта корочка почти ничего не значит. Проблема в том, что у нас нет единого государственного стандарта, что должен уметь такой человек. Это жестко не регулируется. Только недавно вышел закон о том, что выдачей лицензий гидам должны заниматься некоммерческие общественные организации с лицензией на образовательную деятельность. Спасательный круг, теплоход. CC0 Ну, хорошо, есть у проводника корочка, а как его проверить? Остановить на реке, посмотреть документы, найти организацию, которая их выдала и выяснить, есть ли у них лицензия? Конечно, все это вскрывается при несчастных случаях. В интернете можно найти онлайн-курс и стать гидом, ни разу не держа в руке весла, — вот вам и специалист. Бывает, видишь, как такие «специалисты» проходят пороги без касок. Или умудряются по 20 лет сплавляться в одних и тех же хоккейных касках. Это недопустимо. Брать это под жесткий контроль и все запрещать — тоже не выход. Все должно исходить не из запретов, а из пропаганды «как правильно». Нужно воспитывать осознанность.

5 Как найти хорошего инструктора?

Самый простой способ — обратиться в Федерацию спортивного туризма. Там спортсмены, а не люди с улицы, у них должен быть опыт.

Путешествие алтайского каякера Кирилла Косогорова в Африку. Предоставлено Кириллом Косогоровым.

Кирилл Косогоров,

вице-президент региональной Федерации рафтинга и гребного слалома:

— С ребятами из мира коммерческих маршрутов уже как повезет. Тут либо через рекомендации друзей, либо сам смотришь. Уже по Instagram видно: если человек жарит шашлыки, пьет водку и немного плавает — лучше к нему не обращаться. А если зимой он на горных лыжах, а летом все время по Катуни сплавляется, то тут уже можно присмотреться.

6 Места для начинающих водников

В половодье выходить на маршрут даже на «легких» реках опасно. Идеальным временем для сплавов считаются июль и август.

Нижняя Катунь

Этот участок могут пройти дети в группе и их родители. Ниже Айского моста вода довольно спокойная. Здесь проводятся несложные сплавы на пару-тройку часов.

Чемальская ГЭС. «Женщины и вожди».

Выше по Катуни есть немало интересных мест: ворота Сатакпая, так называемая Чемальская ГЭС, остров Патмос.

Бия

Эта река идеально подходит для семей с детьми и новичков. Здесь есть несложные пороги «Кабыровский», «Пыжинский», «Юрток».

Чарыш

Течение у реки достаточно бодрое, спокойное оно только в низовьях.

Верхнее течение реки у притока Иня имеют вторую категорию сложности, у реки Белая — первую. Несложен сплав и от села Усть-Пустынка до Краснощекова.

Сплав по Чарышу.

Есть на Чарыше маршрут «Кумир-Чарыш-Коргон-Чарыш» пятой категории. Это единственный маршрут высшей категории сложности в Алтайском крае. Идти туда новичкам точно не следует.

Алтапресс