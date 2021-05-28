Алтапресс: Путешествие выходного дня в Казань: путеводитель altapress.ru со знатными местами, ценами и личными впечатлениями

Местные жители называют Казань городом для людей. И это правда. Здесь отличные дороги, развитая социальная и туристическая инфраструктура, есть история, которую Татарстан научился бережно хранить и на ней зарабатывать. И даже несмотря на произошедшую в середине мая трагедию, город все равно остается привлекательным для туристов. Altapress.ru побывал в этом месте и постарался объективно его оценить с разных точек зрения.

Вид на Казанский кремль. https://vk.com/kznlife

Как добраться

Прямого рейса из Барнаула в Казань, увы, сейчас нет. В этом случае выручает Новосибирск — аэропорт Толмачево отправляет рейсы S7 в столицу Татарстана через день.

Если спланировать путешествие заранее, можно хорошенько сэкономить. В начале марта билеты на май стоили около 8 тыс. рублей без багажа. Через месяц — уже около 10 тыс. 28 мая можно улететь за 14,2 тыс. рублей.

Аэропорт Толмачево. Фото: архив компании «Авиафлот»

Время в полете — три часа, и ты на месте.

Международный аэропорт Казани в 30 км от города, но это не беда. До ЖД-станции в центре можно добраться электричкой, ходят и автобусы. Такси довезет вас с ветерком за 500−600 рублей.

Для любителей железнодорожной романтики тоже есть вариант. До Казани можно добраться скорым поездом Барнаул-Адлер за полтора дня, можно на поезде Барнаул-Москва, но уже за два дня. Цена «московского» плацкарта — 3,2 тыс. рублей. На «адлеровском» дороже — чуть более 5 тыс.

Где пожить

Казань — город гостеприимный, готовый принять людей с разным размером кошелька. Есть варианты уровня luxury — в историческом центре с прекрасными видами. Люкс в мансарде пятизвездочного отеля Kazan Palace by Tasigo сейчас можно забронировать на вторую половину мая за 30 тыс. рублей в сутки.

В Казани, как и в любом другом крупном городе, чем ближе к центру, тем выше цены. Но подходящий по соотношению цена-качество вариант всегда можно найти. Отели в двух-трех километрах от кремля вполне приемлемые ­ я бы дала им четыре звезды.

Если в шаговой доступности станция метро, то вопрос, как добраться до главных достопримечательностей города, вообще отпадает.

Примечательно, что в центре города много доступных хостелов. Некоторые из них располагаются буквально в сердце Казани, на главной пешеходной улице Баумана. Стоимость проживания здесь от 1,4 — 1,7 тыс. рублей в сутки.

Город Казань. vk.com/kzn

Чем прекрасны центровые хостелы — у них есть уютные внутренние дворы, оборудованные для уединенных посиделок. Прошел сто метров, и вот ты уже на казанском Арбате.

Что посмотреть

Казанский Кремль

Мимо него не пройдешь. Сооружение, история которого насчитывает почти тысячу лет, даже внешне поражает красотой и величием. Здесь есть смотровые площадки на разной высоте, соборы и мечети, башни, музеи и тихие скверы. Чтобы неспешно обойти весь Кремлю, понадобится 4−5 часов, не меньше.

Вход в кремль — тоже через Спасскую башню, построили которую еще в XVI веке. Здесь можно купить экскурсию или взять аудиогид. 1 тыс. рублей — и вот вы уже в группе таких же любопытных.

Казанский кремль. vk.com/kzn Казанский кремль. altapress.ru Город Казань. vk.com/kzn

Большое внимание заслуживает Мечеть Кул-Шариф. Зайти сюда может каждый желающий. Единственное требование — внешний вид. Не пропускают мужчин в шортах и женщин в коротких юбках и с непокрытой головой. Платки и накидки выдают прямо на входе.

В мечети есть две смотровые площадки, с которых открывается вид на главный зал для совершения молитв. В цокольном этаже — музей ислама.

Благовещенский собор Казанского кремля — еще одна точка притяжения. Он был построен как деревянная церковь сразу после взятия города. По легенде, место под постройку выбирал лично Иван Грозный. Каменной она стала в 1556 году, о чем гласит табличка на храме.

Внутри все выглядит очень богато. Тут же располагается музей истории Благовещенского собора.

Башня Сююмбике — ее еще называют падающей — неподалеку. Существует поверье, что если потереть о башню монетку и бросить через плечо за спину, загадав при этом желание, оно непременно сбудется.

Некоторые просто дотрагиваются и загадывают желание. Местные говорят, что работают оба варианта.

Улица Баумана

Она же казанский Арбат. Пешеходная улица буквально заполнена разными достопримечательностями — фонтанами, старинными особняками, памятниками.

В этот ансамбль органично вписывается Никольский кафедральный собор с его безумно красивой колокольней. Она вплоть до XX столетия была самым высоким сооружением Казани.

На колокольне открыта смотровая площадка.

Улица Баумана в Казани. vk.com/kznlife

Улица Баумана — это не только исторический, но и культурно-массовый центр города. Развлечений тут хоть отбавляй: музеи аттракционов и впечатлений, магазины сувениров, рестораны и закусочные на любой вкус.

По вечерам на Баумана не протолкнуться — выступают иллюзионисты и музыканты, приезжающие в Казань со всей страны.

Старотатарская слобода

Это еще одна пешеходная часть города, неподалеку от ул. Баумана. Чтобы было понятно, это историческая часть старого города, примерно как улицы Анатолия и Никитина в Барнауле.

Свою историю в Татарстане бережно хранят: деревянные дома находятся в прекрасном состоянии, они красиво покрашены, имеют уютные внутренние дворы и открыты для туристов.

Тут можно узнать, как жили и чем занимались татары в былые времена.

Стоит заглянуть в Татарскую усадьбу — это ресторанно-гостиничный комплекс со старинным деревенским колоритом. Здесь можно прекрасно отдохнуть. Блюда вкусные, обслуживание на высоком уровне. Средний чек — 3−4 тыс. рублей, и это того стоит.

Что понравилось — в старотатарской слободе гораздо тише, чем на ул. Баумана. Это место спокойного неторопливого отдыха.

Что можно поесть

Как не странно, но найти хорошую татарскую еду в Казани не так-то просто. Да, почти в каждом ресторане или кафе есть национальные блюда (они обычно помечены в меню), но вот чтобы в заведении подавали только их — редкость.

Как в любом большом городе, здесь царствует фаст-фуд — много сетевых заведений, разных пельменных, чебуречных, шаурмичных.

Хорошо развит в Казани формат столовых с раздаткой и подносами. Причем, можно найти совсем низкие цены: картофельное пюре по 20 рублей, котлеты по — 45.

Столовые заточены в основном под туристов — их много на главной пешеходной улице Баумана. В них обслуживают как отдельных посетителей, так и целыми группами.

Средний чек полноценного обеда — 350−400 рублей.

Что привести на память

Набор стандартный — магниты, кружки, матрешки, декоративные тарелки, украшения. Тюбетейки на любой вкус — от самых простых за 100 рублей до вышитых и меховых — за 1,5−2 тыс. рублей.

Много в Казани кошачьих сувениров. С этим животным связана отдельная история. Говорят, что в свое время казанские коты, выписанные императрицей Елизаветой, спасли ее дворец от полчища мышей.

Местные хранят память об этом и воплощают ее в огромном количестве сувенирных образов. На Баумана есть даже отдельный музей казанского кота.

Что впечатлило

Чистота

Казань — город безупречной чистоты. Редко где можно увидеть выброшенные фантики, сигаретные окурки или бутылки. И местные жители этим гордятся. По утрам центральные улицы вымываются дочиста, здесь с самого утра буквально на каждом углу орудуют дворники. Бывают, конечно, и исключения. 2 мая после Казанского марафона вдоль дорог было много бутылок воды и упаковок от энергетических гелей. Но утром следующего дня уже ничего не было — чисто.

Город Казань. vk.com/kzn

Парки и скверы

Казань — город безукоризненных парков. Всего их больше 20 и все в идеальном состоянии. Здесь есть все для комфортного отдыха — лужайки, зеленые скверы, лавочки, лежаки, водоемы, дорожки для бега и велосипеда и многое другое. Городские парки в Казани постоянно обновляются. Несколько лет назад преобразилась набережная озера Кабан. По легенде этот водоем целебный, когда-то его воды спасли от смерти булгарского хана Кабанбека. В 2020 году его очистили, по берегу высадили деревья и кустарники, окрестности облагородили. Теперь тут много туристов, есть прокат катамаранов и электросамокатов, продажа сувениров и еды. Микробизнес в таких местах тоже процветает.

Набережная озера Кабан в Казани. vk.com/kzn

Дороги

Казань — город отремонтированных дорог, причем капитально. Следы ямочного ремонта здесь увидеть сложно. Центральные магистрали поражают своей просторностью и идеальностью асфальтного покрытия. Масштабное дорожное строительство разворачивается и на подъездах к городу. Дорогу расширяют до аэропорта и близлежащих поселков, куда все активнее перебираются местные жители. Казанцы все чаще выбирают жизнь именно в пригороде.

Город Казань. vk.com/kzn

Алтапресс