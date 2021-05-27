Алтапресс: Зебра Василек готов красоваться перед барнаульцами в новых апартаментах
Зебра в барнаульском зоопарке полностью доступна для просмотра, заявили в парке «Лесная сказка». Познакомиться с Васильком теперь могут все желающие.
Зебра в Барнаульском зоопарке. instagram.com/zoo22.ru
Сотрудники зоопарка отмечают, что зебра с большим удовольствием красуется перед гостями в своих просторных угодьях.
Василек должен был быть на карантине до середины июня, но официальные инстанции разрешили раньше убрать завесы.
«Вася чувствует себя комфортно и вовсе не желает прятаться», — говорят в зоопарке.
13 июня в Барнаульском зоопарке отметят День зебры.
Васек приехал в Барнаул из Красноярска.