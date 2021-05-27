Алтапресс: Barnaul is the capital… В Алтайском крае выпустили уникальный школьный учебник

Издательство «Просвещение» выпустило учебник английского языка с региональным компонентом Altai Krai in focus для 5−6 классов. По словам разработчиков, новое пособие идеально ложится на базовый учебник иностранного, которым пользуются в большинстве школ Алтайского края.

Английский для детей в Барнауле. www.naukaslov.ru

Рассказать о родине

Учебник поможет учителям иностранных языков в крае разнообразить урочные и внеурочные занятия, а школьникам подскажет, как достойно представить свою малую родину гостям из других стран на английском.

Алтайский институт развития образования при поддержке министерства образования начал работу по созданию учебников с региональным компонентом еще в 2017 году. Инициатором стал сам министр Максим Костенко, который в то время занимал должность директора института.

Сейчас уже есть пособия по истории Алтайского края, культуре, литературе; есть даже астрономия и ботаника.

«С прошлого года мы подобрались к теме иностранных языков, — говорит заместитель директора института развития образования им. Топорова и руководитель проекта Олеся Соколова. — Основная цель — формирование у школьников умения представлять свой регион и страну при общении со сверстниками и гостями региона. Все, кто изучал английский язык в школе, с детства выучили наизусть, что London is the capital of Great Britain. Некоторые могут много рассказать про европейскую столицу, но когда дело доходит до Барнаула и Алтайского края, возникают трудности».

Алтайское пособие по английскому языку. Altapress.ru.

Идеальное дополнение

Пособие Altai Krai in focus соответствует действующим образовательным стандартам и современным трендам. Разработчик пособия, доцент кафедры английского языка лингвистического института БГПУ Татьяна Кулакова говорит, что задачей было максимально «вписать» региональное пособие в основной курс английского. Дело в том, что в большинстве школ края пользуются учебником Spotlight, который так же, как и алтайский, состоит из 10 учебных модулей.

Altai Krai in focus повторяет темы основного курса на региональном материале, поэтому, как говорит Татьяна Кулакова, «сидит как влитой». Например, в модуле, где дети изучают фестивали и праздники, алтайское пособие предлагает познакомиться с «Алтайской зимовкой», «Цветением маральника», «Днями сыра».

При этом разработчики постарались, чтобы пособие совпадало с основным учебником не только тематически, но и по самому языковому материалу. Составители досконально изучали грамматику и лексику, чтобы в региональном пособии не перегрузить школьников.

Алтайское пособие подойдет и тем, кто не работает по учебнику Spotlight, оно максимально удобно для учителя.

«Темы для 5−6 классов строятся вокруг одного направления, независимо от учебников — „Я и мир вокруг меня“. Это хобби, школа, семья, место, где я живу. И все они у нас в пособии представлены, — говорит Татьяна Кулакова. — Так что, учителю удобно использовать его. Для этого нужно будет лишь чуть тщательнее поработать над планами уроков».

Учителям предлагают рассматривать основной материал, а региональный компонент использовать на завершающем уроке по каждой теме.

Алтайское пособие по английскому языку. Altapress.ru.

Английский кроссворд

В учебник старались включить материалы о разных уголках края, чтобы школьники могли найти информацию о местах, где они уже побывали или хотят побывать.

Так, есть модуль, посвященный современному образованию на примере лицея № 8 в Новоалтайске, раздел о фабрике валенок в Родино, рассказывается о санаториях Белокурихи и о театре драмы в Барнауле.

«Но это учебник не по регионоведению, а по иностранному языку, — говорит Татьяна Кулакова. — Поэтому учитель-предметник найдет здесь задания по разным видам деятельности: есть задания по чтению и письму, тренировке грамотности, а также на аудирование и развитие навыков говорения. В пособии есть, например, кроссворды, задания из серии „Найди 10 отличий“ и другие игровые формы проверки пройденного материала. Естественно, ученику помогает развиваться и богатый лексический материал, который у нас тоже представлен на региональном уровне».

Алтайское пособие по английскому языку. Altapress.ru.

И математика тоже

Ни один современный учебник не обходится без метапредметных заданий, которые должны повысить функциональную грамотность школьников. Таково было одно из основных требований и к региональному пособию.

Например, можно на английском посчитать, сколько останется денег, если, имея 500 рублей, купить сувениры для трех своих иностранных друзей — мед, чай, бальзам, кедровую шишку, коробку шоколада.

В разделе про Барнаульский зоопарк ребятам предлагают сделать таблички на английском языке о том, чего нельзя делать в зоопарке, например, не прогуливать собак и не мусорить. Или опросить сверстников, как они проводят зимние каникулы, провести исследования, построить таблицы и диаграммы.

В конце всех модулей есть задания на повторение пройденного материала и его проверку.

Алтайское пособие по английскому языку. Altapress.ru.

Как купить пирожок

В 10 учебных модулей для 6 класса включены более сложные и «серьезные» задания. Здесь школьники узнают о технопарке «Кванториум» и центре развития «Талант 22», а также познавательную информацию о составе населения Алтайского края по национальностям.

«Ребята, может быть, знают, что в крае проживает много украинцев и немцев, — говорит разработчик учебника, учитель английского языка гимназии № 42 Евгения Гребенкина. — Но не каждый знает, что есть, например, еще и кумандинцы. Мы про них также рассказали».

В этой части больший акцент сделали на говорение и умение учащихся работать с дополнительной информацией, развитие читательской грамотности и внимательности.

Ребятам предлагается прочитать диалог двух девочек, которые покупают знаменитые пирожки в Сростках и подсчитывают, сколько еды можно купить. Требуется рассказать, с какими начинками купить пироги, сколько нужно потратить на них и на напитки к ним.

Задания для школьников старались сделать творческими. Например, есть инженерная разминка. У каждого предмета есть какие-то свойства, например, чашка — металлическая, доска — интерактивная, а ручка — красная. Затем все свойства перемешиваются, и возникают новые предметы, например, быстрая ручка или интерактивная чашка. И ребятам нужно рассказать об их возможном применении.

Также школьникам предложили распределить музейные экспонаты в таймлайне и составить рассказ о том, какие предметы могли бы представлять XXI век в музеях будущего.

Алтайское пособие по английскому языку. Altapress.ru.

Специальный заказ

Неделю назад новое учебное пособие представили учительской общественности и до 15 июня открыли прием заказов на класс-комплекты Altai Krai in focus.

Одним из первых учреждений, сделавших заказ, стал новоалтайский лицей № 8. Директор лицея Наталья Ерохина считает, что региональный компонент должен быть в любом школьном предмете. «Наши учителя иностранного языка были в восторге от пособия и очень просили его заказать. Те методики, которые здесь представлены, можно использовать и в преподавании других предметов».

Пособие отпечатано тиражом 10 тыс. экземпляров. На 4,5 тыс. уже получены заявки — как от тех, кто будет использовать Altai Krai in focus для дополнения уроков, так и от тех, кому он нужен во внеурочной деятельности. До 1 сентября все школы, решившие работать с пособием, получат его.

Алтапресс