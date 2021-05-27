ГОРНЯК22 27.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Каким был первый барнаульский библиотекарь и почему силовики взяли его «на карандаш»

Горняк22
5 часов Ago

День библиотек отмечается в четверг, 27 мая. К этому празднику altapress.ru подготовил 7 интересных фактов о жизни и деятельности первого библиотекаря Барнаула — Василия Штильке. Рассказываем, чем он прославился и почему в документах жандармов характеризовался как «лицо самой сомнительной благонадежности».

Василий Штильке. barnaul.org.

1. Василий Штильке родился 2 августа 1850 года в Барнауле в семье окружного казначея. Он учился в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, но его отчислили со второго курса за неуплату денег за учебу, а в 1876 году выслали в административном порядке на родину за связь с народниками.

2. В 1884 году Штильке основал в Барнауле «Общество попечения о начальном образовании» и практически до конца жизни им руководил. За 16 лет деятельности общества появились две начальные школы — Нагорная и Зайчанская. В них училась треть барнаульских школьников, в основном дети бедняков. Это были первые в городе смешанные (общие для девочек и мальчиков) и бесплатные школы.

3. В 1885 года при Нагорной школе открыли первую в городе народно-школьную библиотеку. Первым библиотекарем в ней стал сам Штильке, пишет altlib.ru. Библиотекой пользовались все ученики города.

4. В 1888 году по инициативе Василия Штильке в Барнауле открыли общественную публичную библиотеку. Сейчас это Алтайская краевая библиотека имени В. Я. Шишкова. Через 21 год общество открыло третью библиотеку — при Зайчанской школе. Ей присвоили имя Василия Штильке.

В библиотеке имени В. Я. Шишкова.1 В библиотеке имени В. Я. Шишкова. altapress.ru.

5. Огромную работу, связанную с просветительской деятельностью Штильке выполнял совершенно бескорыстно, хотя был отцом шестерых детей и жил на зарплату преподавателя окружного училища.

6. Василий Штильке поддерживал близкие отношения с политссыльными. Он привлекал их для работы в обществе, за что в жандармских документах характеризовался как «лицо самой сомнительной благонадежности».

7. Именем Василия Штильке названа улица в Барнауле.

Анна Карпова

Алтапресс

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