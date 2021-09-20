ГОРНЯК22 21.09.2021
Барнаул

Алтапресс: Предварительные итоги выборов в Алтайском крае. ЕР и КПРФ идут рядом

Горняк22
16 часов Ago

Предварительные результаты выборов в Госдуму и АКЗС опубликовала избирательная комиссия Алтайского края.

Выборы-2021. Анна Зайкова/altapress.ru.

Так, после обработки данных 30,6% бюллетеней, лидером политической гонки по выборам Госдумы в регионе является «Единая Россия» с показателем 33,8%.

Совсем рядом находится КПРФ — 30,06%. Далее идет «Справедливая Россия — За правду» с показателем 9,96%, четвертый результат у ЛДПР с 9,54%, пятые — «Новые люди» с 5,91%.

Остальные партии не дотягивают до 5%.

Что касается выборов в Госдуму по одномандатным округам, то по предварительной информации, на трех из четырех лидируют кандидаты от «Единой России», а на рубцовском округе пока побеждает Мария Прусакова от КПРФ.

Ситуация с выборами в АКЗС после обработки 15,4% бюллетеней выглядит так.

У «Единой России» 33,74%, у КПРФ — 24,29%, у справороссов — 14,16%.

Четвертое и пятое места пока что делят «Коммунисты России» и ЛДПР с 11%.

Подчеркнем, что указанные данные являются предварительными и к моменту обработки всех бюллетеней ситуация может измениться.

Алтапресс

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